Dario Paolo Botta

NATA PER STUPIRE Si arricchisce la gamma Smart Fortwo con l’ingresso in gamma della serie speciale Pureblack che si accompagna al debutto della versione 100% elettrica Smart EQ Fortwo Pureblack. Sviluppato sulla base dell’allestimento Passion, Fortwo Pureblack è versione speciale dal numero limitato, che verrà prodotta in sole 200 unità, 150 equipaggiate con motore benzina mentre le restanti 50 monteranno un propulsore elettrico, non una novità per la Casa di Hambach. Entrambe le motorizzazioni sono già disponibili con prezzi che partono da 24.195 euro per la Smart Fortwo Pureblack benzina, mentre la EQ Fortwo attacca a 28.695 euro.

LE NOVITÁ La serie speciale Pureblack nasce per conferire alla piccola due posti un carattere grintoso e un look trasgressivo, grazie a una livrea total black arricchita da finiture “Devil Red”. All’esterno si nota il frontale sportiveggiante con una griglia allungata che si inserisce all’interno di un frontale nero opaco con tre listelli rosso fuoco posizionati nella parte più bassa. Aggressivi poi i cerchi in lega da 16” firmati Brabus e il diffusore al retrotreno. All’interno spiccano i sedili in pelle nera con punzonature a contrasto rosse e il volante sportivo a tre razze. La nuova Fortwo Pureblack fa il pieno di tecnologia con il pacchetto Cool & Media, i fari LED e il Comfort Pack con telecamera posteriore. Siete pronti a sfrecciare tra i vicoli cittadini?