Autore:

Matteo Gallucci

VANTAGGIO CLIENTE Arriva in questo mese l'allestimento completo e in serie limitata a 800 esemplari che prende il nome di Smart Supertech. Per chi vuole acquistare la city-car più apprezzata nelle metropoli italiane ancora a motore a combustione questa può essere una vera occasione oltre che una delle ultime possibilità. Infatti il futuro di Smart dal 2020 è solo elettrico, con il badge EQ che ne edentifica la propulsione a zero emissioni.

CARATTERISTICHE Questa esclusiva versione di Smart si basa sul pacchetto Superpassion ed è disponibile nelle sue declinazioni Fortwo coupè e Forfour. Alla già ricca dotazione si aggiungono ulteriori equipaggiamenti che garantiscono un vantaggio cliente stimato a circa 3.000 euro. La lista è lunga e comprende di serie: tridion black (unica tinta disponibile), sedili in tessuto black/antracite, cerchi in lega da 16'' black, luci a LED e sensori pioggia, pacchetto tecnologia Cool & Media con schermo da 7'' touchscreen che integra, il sistema di Mirror-Link, il navigatore TomTom, la radio DAB e la telecamera posteriore. Il pacchetto sportivo prevede il volante multifunzione a tre razze in pelle, paddles e pedaliera sportiva in acciaio mentre il pacchetto comfort comprende il sedile lato guida, cintura e volante regolabili in altezza oltre agli specchietti retrovisori esterni termici e regolabili elettricamente. Sportività e comfort al potere per la Supertech limitata con colorazioni della carrozzeria dedicate per distinguersi da tutte.

CI STA TUTTO? Di serie anche il servizio gratuito "ready to pack" di Smart dove, tramite l'app Pactris integrata, è possibile scannerizzare il codice a barre dei pacchi acquistati da caricare in auto per sapere le dimensione esatta del pacco stesso e il modo migliore per stivare gli oggetti a bordo. Grazie ad un database che racchiude la misura di oltre 5 milioni di pacchi si potrà sfruttare, e sapere in anticipo, tutto lo spazio disponibile sulla propria Smart; facilitando e ottimizzando la fase di carico.

DATA USCITA E PREZZI Già disponibile dall'8 aprile la Smart Fortwo e Forfour in allestimento Supertech con motorizzazioni rigorosamente a benzina (70 CV per la due porte o 70 e 90 CV per la quattro porte) è a listino a partire da 17.195 euro per Fortwo coupé e 18.695 euro per Forfour.