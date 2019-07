Autore:

Andrea Brambilla

BECCATA Avvistata una Smart EQ Forfour camuffata: l’elettrica tedesca quattro posti si rifà il trucco. Ad un primo sguardo non sembrano esserci stravolgimenti particolari rispetto il modello attualmente in circolazione. Quello che si intuisce, almeno fuori, sono solo piccoli aggiornamenti estetici. Le linee e le dimensioni della Smart di nuova generazione sembrano praticamente identiche a quella che andrà a sostituire. Potremmo definirlo un lifting abbastanza soft, che non ha stravolto la sua linea orginale.

SOTTO NON CAMBIA Vedendo con attenzione le foto della Smart EQ ForFour si notano tre nuovi elementi verticali a LED che vanno ad affiancare la consueta firma luminosa. Non sembrano invece esserci novità (che un pò ci aspettavamo) per quanto riguardo l’autonomia, la capacità delle batterie o sulla potenza del propulsore elettrico: tutto dovrebbe essere in linea con il modello attualmente in produzione.