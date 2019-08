Autore:

Dario Paolo Botta

ANTEPRIMA A FRANCOFORTE SEAT sposa l’elettrico, o meglio il plug-in hybrid, debutta infatti a Francoforte 2019 il nuovo SUV SEAT Terraco PHEV in allestimento sportivo FR. Le novità riguardano tutte il nuovo motore, che negli auspici di Martorell dovrebbe portare a un miglioramento di prestazioni ed efficienza. L’arrivo del “big” SUV 7 posti negli showroom del nostro Paese è previsto per il 2020. Non finisce qui, SEAT ha infatti in programma di completare il piano di elettrificazione entro l’inizio del 2021, con il debutto di 6 nuovi modelli elettrici e ibridi plug-in.

I SEGRETI DEL MOTORE Sotto il cofano della Tarraco FR PHEV batte un motore benzina TSI da 1.5 litri 150 CV, che lavora in sinergia con un propulsore elettrico in grado di sviluppare 116 CV. L’output complessivo è dunque di 245 CV di potenza massima e 400 Nm di coppia, la top speed è invece di 217 km/h e lo 0-100 km/h viene coperto in 7,4 secondi, niente male! Il pacco batterie ha una capacità energetica complessiva di 13 kWh, il che consente di percorrere fino a 50 km in modalità elettrica. La ricarica completa dalla presa domestica dovrebbe richiedere circa 6 ore, mentre da colonnine fast charge da 7 kW, si fa il “pieno” in poco più di due. Emissioni inquinanti ridotte all’osso, con valori che si attestano sui 50 g/km di CO2, stando ai dati fatti registrare nel ciclo WLTP dal SUV iberico.

LOOK SPORTIVO SEAT Tarraco FR PHEV si distingue per il suo design sportivo e grintoso, con passaruota ampi che mettono in risalto i cerchi in lega da 19”, disponibili su richiesta anche maggiorati da 20”. Al posteriore spicca la cornice coast-to-coast dei fari LED che occupa, con uno sviluppo orizzontale, gran parte del posteriore. Bella poi la firma Tarraco incisa a mano, per dare quel tocco di artigianalità che ben si sposa con il design esclusivo della vettura. Interni curati con rivestimenti in pelle e punzonature rosse che richiamano il tema FR. Tarraco fa il pieno di tecnologia con il display da 9”, vero cuore del sistema d’intrattenimento di bordo, da cui è possibile accedere inoltre alle principali funzioni, come clima automatico, radio e navigazione satellitare.

PREZZI Nessuna notizia sul prezzo per questa versione FR PHEV della Terraco: oggi i valori oscillano tra i 29.975 euro della versione entry level e i 40.375 euro della top di gamma TSI 190 CV. È ragionevole aspettarsi che la versione FR plug-in hybrid sfondi dunque quota 45.000 euro.