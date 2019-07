Autore:

Matteo Gallucci

WELCOME È ufficiale. Arriva la nuova generazione di BMW X6 e come da tradizione verrà prodotta a Spartanburg, negli Stati Uniti. Gli ordini sono già aperti, ma arriverà in Italia a novembre 2019 con un prezzo di partenza pari a 80.700 euro.

DIMENSIONI AUMENTATE Non è una novità. Praticamente tutte le nuove generazioni di automobili crescono di grandezza e la nuova BMW X6 non fa differenza. Le sue dimensioni aumentano e ora misura in lunghezza 4,93 metri, in larghezza circa 2 metri e in altezza 1,79 metri con un passo pari a 2,97 metri. Nonostante la forma da coupé il bagagliaio ha una capienza di 580 litri estendibile a 1.530 a sedili posteriori abbattuti. Il look da sportiva rimane ma la nuova generazione si presenta ancora più filante riprendendo le forme della X4 per il posteriore e l’aggressività della nuova Serie 8 per l’anteriore. Il SUV Coupé ha ora una grande calandra all’anteriore che può essere, per la prima volta, retroilluminata anche in movimento (non solo quando si aprono e chiudono le porte). La tecnologia BMW Laserlight con Selective Beam è disponibile anche per nuova BMW X6 e permette di illuminare in maniera nitida fino a 500 metri per una maggiore sicurezza di guida.

LA GAMMA MOTORI Al top della gamma benzina troviamo la X6 M50i dotata di un motore V8 biturbo di 4.4 litri capace di erogare la potenza di 530 CV e 750 Nm di coppia. Le sue prestazioni sono praticamente da supersportiva: scatto da o a 100 km/h in 4,3 secondi e velocità massima autolimitata a 250 km/h. Al top della gamma a gasolio troviamo la X6 M50d che viene equipaggiata con il 6 cilindri in linea quadriturbo di 3.0 litri che sprigiona 400 CV e 760 Nm di coppia. Anche per la versione M a gasolio le prestazioni sono impressionanti: 0-100 orari coperti in 5,2 secondi e velocità massima sempre limitata a 250 km/h. Un gradino sotto troviamo i 6 cilindri in linea benzina e diesel. La X6 xDrive40i eroga 340 CV e 450 Nm con scatto da 0-100 km/h in 5,5 secondi e velocità massima di 250 km/h e la X6 xDrive30d da 265 CV e 620 Nm che fa registrare uno scatto da 0-100 km/h in 6,5 secondi e una velocità massima di 230 km/h.

CAMBIO E TRAZIONE Il cambio automatico è di serie per tutte le versioni. Si tratta dell’ultima evoluzione del collaudato Steptronic a 8 rapporti. Anche la trazione integrale xDrive è di serie per tutte ma solo le versioni M Sport e quelle dotate dell’Offroad Package possono avere il differenziale posteriore a controllo elettronico come optional. Sempre di serie per tutte le versioni M il terminale di scarico M Sport che rispettano comunque gli standard Euro 6d-Temp.

OPTIONAL E TECNOLOGIE Di serie sono previsti cerchi in lega da 19” che possono avere una misura,optional, fino a 22’’. Parlando di infotinment il BMW Live Cockpit Professional prevede un doppio schermo da 12,3” che possiamo gestire anche con i comandi vocali naturali dell’Intelligent Personal Assistant. Lato sicurezza e auiti alla guida la lista è davvero completa: cruise control adattivo e frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti di serie per tutti gli allestimenti. Solo optional la funzione di Stop&Go per il cruise control e il pacchetto Driving Assistant Professional aggiunge il Traffic jam assistant, che gestisce sterzo e acceleratore durante la guida in coda, il mantenimento attivo della traiettoria di marcia, il Lane Change Warning, l’Emergency Stop Assistant e l’Evasion Assistant.

IL LISTINO COMPLETO Gli ordini sono già aperti e il listino ufficiale recita un prezzo di partenza per la BMW X6 xDrive30d Business pari a 80.700 euro. Lato gasolio abbiamo poi la BMW X6 xDrive30d xLine ad un prezzo di 84.600 euro, la BMW X6 xDrive30d Msport a 88.200 euro e il top di gamma BMW X6 M50d che costa 105.300 euro. Lato benzina il listino parte da 83.200 euro per la BMW X6 xDrive40i Business. Sale a 87.100 per la BMW X6 xDrive40i xLine, cresce a 90.700 euro per la BMW X6 xDrive40i Msport fino ad arrivare a 107.300 euro per il top di gamma BMW X6 M50i.