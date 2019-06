Autore:

Lorenzo Centenari

WE GOT IT La fonte è di quelle affidabili. Se non altro, vista la passione degli utenti. Tra i post dei membri di Germancarforum, ecco uscire in sordina due immagini dinamiche che raffigurano con ogni probabilità la versione definitiva di nuova BMW Serie 3 Touring. Dapprima attesa al Salone di Ginevra 2019, la settima generazione della wagon bavarese ha visto il suo debutto in società slittare giusto qualche mese. Ma ormai ci siamo, e i "leaks" lo stanno a dimostrare.

CODA STATUARIA Con la sezione frontale, la parte anteriore della fiancata, inoltre anche gli interni identici a nuova BMW Serie 3 berlina, è ovviamente al posteriore che si concentrano le differenze di design. E a giudicare dalle foto, il Centro stile di Monaco ha portato a termine un lavoro a regola d'arte. Grandi gruppi ottici a sviluppo orizzontale, portellone bagagliaio dal lunotto regolare e spigolo vivo a mezza altezza che individua l'auto più di ogni altro particolare. Armonioso anche il taglio del terzo finestrino.

ANCHE IBRIDA L'offerta propulsori sarà identica a quella di BMW Serie 3 berlina, con la gamma diesel composta dal 4 cilindri 2 litri da 150 o 190 cv (318d Touring e 320d Touring) e dal 3 litri 6 cilindri da 265 cv della 330d Touring. Lato benzina, ecco 320i Touring (184 cv) e 330i Touring (258 cv). Più avanti, anche il 6 cilindri della M340i xDrive da 386 cv e l’ibrido plug-in (2020) di 330e, 252 cv e 60 km di autonomia in elettrico. Da un momento all'altro, BMW stessa romperà gli indugi.