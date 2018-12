Autore:

Matteo Gallucci

GRANDE CLASSICO È sempre difficile rinnovare una vera e propria icona. Tanto più quando si tratta del cuore pulsante della gamma di BMW. I designer tedeschi hanno dovuto fare gli straordinari e dopo 4 anni di attenti studi hanno sapientemente rivoluzionato la regina delle berline: la BMW Serie 3. La settima generazione prende il nome in codice di G20 e sfoggia un design decisamente più sportivo e dimensioni maggiorate rispetto al passato.

GROWN UP Così le misure di nuova BMW Serie 3 2019 sono aumentate molto: 4,709 X 1,827 X 1,442 m con un passo di 2,851 m. Per rendere meglio l'idea di questa crescita esponenziale le nuove proporzioni sono praticamente simili a quelle della BMW Serie 5 E39 prodotta dal 1995 al 2003. I tanti centimetri aggiunti dall'utilizzo della piattaforma CLAR non l'hanno appesantita anzi, sulla bilancia nuova Serie 3 pesa 55 kg in meno, vanno tutti a beneficio di un'abitabilità inedita per il segmento che, nonostante il grosso tunnel centrale che ci ricorda la presenza della trazione posteriore o integrale, regala adesso ampio agio per 5 aduti e molto più spazio per gambe e testa degli occupanti seduti sul divano posteriore (frazionabile 40:20:40). Niente male anche lo spazio disponibile nel bagagliaio della berlina pari a 480 litri.

SPORT DESIGN Rivisitazione in chiave moderna con un occhio attento alla sportività. La BMW Serie 3 2019 è stilisticamente la più sportiva di sempre. Forme bombate per i paraurti che integrano diverse prese d'aria per tutti gli allestimenti, griglia anteriore attiva del doppio rene BMW incorniciata con un profilo cromato e doppio proiettore ottico full LED che può essere anche sostituito dalla tecnologia Laser capace di illuminare fino a 530 metri di distanza (alla modica cifra di 2.040 euro). Il cofano motore è più basso e presenta diverse nervature che incattiviscono ancora di più l'anteriore, mentre guardandola lateralmente sembra avere sembianze da coupé con il parabrezza arretrato e il lunotto posteriore inclinato uniti dalla linea tesa del tetto che integra l'antenna radio a pinna. Il posteriore presenta luci inedite con un disegno a boomerang dall'effetto tridimensionale, doppio terminale di scarico, paraurti maggiorato e un accenno di spoiler nella parte alta del bagagliaio. Il CX della berlina è di soli 0.23; praticamente un record.

INTERNI HI-TECH Anche gli interni subiscono una poderosa rinfrescata e si allineano con quelli di nuova Serie 5. Il salotto buono bavarese di qualità si presenta in salsa hi-tech con due schermi da 12 pollici ognuno a rubare la scena. Uno sostituisce il vecchio e caro cruscotto a lancette a favore dell'evoluzione interamente digitale mentre l'altro è lo schermo touch screen centrale dove possiamo configurare tramite i-Drive (la rotella con funzione di mouse situata nel tunnel centrale) o con comandi gestuali (per esempio si può alzare e abbassare il volume simulando il perimetro di un cerchio con la mano) diversi parametri dell'automobile proprio come se fosse un tablet. Selleria e plancia sono, come da tradizione, composti da materiali di alta qualità, come pelle e plastica morbida, sempre gradevoli al tatto.

HEY, BMW Il nuovo sistema operativo 7.0 (introdotto con Serie 8 e X5) cambia l'interfaccia uomo macchina e aggiunge un assistente personale che ci permette di dialogare direttamente con l'auto, tramite domande preimpostate, così da poter gestire e modificare completamente ogni aspetto dell'auto. Non più solo il navigatore o la telefonia.

GRANDE FRATELLO O più propriamente Driving Attention Camera è una camera che si trova nel mezzo del cruscotto digitale e ci osserva attentamente. Questa telecamera valuta il livello di attenzione del conducente verso l'esterno quando si attivano i sistemi di assistenza guidatore: guarda la posizione della testa e lo sguardo (occhi aperti o chiusi) e decide se farci proseguire o arrestare la vettura disattivando la modalità di guida assistita. In alcune condizioni, per esempio quelle di traffico intenso, la vettura avrà un tipo di guida assistita superiore al livello 2 ma in Europa non è consentito staccare la mani dal volante; quindi il conducente avrà sempre il pieno controllo dell'auto. In America, invece, è possibile sperimentare questa tecnologia senza preoccuparsi del volante e pedaliera; a patto di rimanere sotto i 60 km/h si avrà un'esperienza simile a quella della futura guida autonoma.

IN RETRO VA DA SOLA Una vera e propria chicca è quella di avere un assistente di guida anche per la retromarcia. La nostra Serie 3 2019 memorizza fino a 50 metri che potrà ripercorrere in retromanrcia in maniera completamente autonoma a patto di rimanere sotto i 7 km/h. Il guidatore deve solo agire sul pedale del freno e acceleratore, lo sterzo viene gestito completamente dall'auto.

USCITA E PREZZO La nuova BMW Serie 3 2019 arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2019 con gli allestimenti Business Advantage, Sport, Luxury ed M Sport. Il prezzo d'attacco è di 40.550 euro per la versione 320d Base (arriverà a partire da luglio 2019) mentre la gemella Business attaccherà a 43.500 euro proponendosi inizialmente come entry level. Per avere la trazione integrale xDrive sui motori diesel bisognerà aggiungere circa 5.000 euro e 2.200 in più per il cambio automatico ZF (disponibile per entrambe le motorizzazioni). Lato benzina si parte dai 49.800 euro per la versione 330i Base e si raggiungono i 58.850 euro della 330i M Sport.