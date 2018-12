Autore:

Simone Dellisanti

TEAM UFFICIALE BMW si appresta ad esordire nel mondiale di Formula E 2018/2019, in via ufficiale, dopo la lunga e proficua collaborazione con il team Andretti Autosport a cui da tempo presta tecnici e piloti. Nella prossima stagione, però, BMW non si limiterà ad essere lo sponsor di un team ma si impegnerà in via ufficiale in questa nuova avventura elettrica con la BMW iFE.18. Anche per la neonata elettrica nata sotto il segno di Monaco il telaio sarà quello delle vetture di seconda generazione di Formula E, costruito dalla Spark con la collaborazione della Dallara con il design che assomiglia ad un mix tra la macchina di Batman e i prototipi iscritti nel WEC.

I PILOTI Le due BMW elettriche iscritte al Mondiale saranno guidate da Antonio Felix da Costa già pilota del team Andretti Autosport nelle passate stagioni della Formula E e Alexander Sims, vincitore della 24 ore di Spa-Francorchamps nel 2016 e secondo classificato quest’anno a bordo della BMW M6 GT3 del team Rowe Racing.