Formula E 2024-2025: la classifica del Mondiale Piloti e Costruttori

VEDI ANCHE

La Formula E inizia la sua nuova era delle monoposto Gen 3 Evo con gli stessi protagonisti di sempre: vince Mitch Evans con la Jaguar, precedendo in un arrivo in volata il portoghese della Porsche, Antonio Felix Da Costa. Terzo posto per la McLaren-Nissan del quasi esordiente Taylor Barnard, seguito dal compagno Sam Bird. La Formula E torna in pista sabato 11 gennaio 2025 con l'E-Prix di Città del Messico (qui il calendario completo).

FORMULA E 2024-2025, CLASSIFICA PILOTI DOPO IL ROUND 1, EPRIX SAN PAOLO BRASILE

Pos Pilota Team Punti 1 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing 25 2 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 19 3 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E Team 15 4 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team 12 5 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING 10 6 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING 8 7 Sebastien BUEMI Envision Racing 6 8 Dan TICKTUM Cupra Kiro Race Co 4 9 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 3 10 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE 2 11 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing 1 12 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE 0 13 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E 0 14 Norman NATO Nissan Formula E Team 0 15 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team 0 16 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing 0 17 Nico MÜLLER Andretti Formula E 0 18 Robin FRIJNS Envision Racing 0 19 David BECKMANN Cupra Kiro 0 20 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E 0 21 Jake HUGHES Maserati MSG Racing 0 22 Jake DENNIS Andretti Formula E 0

FORMULA E 2024-2025, CLASSIFICA TEAM DOPO IL ROUND 1, EPRIX SAN PAOLO BRASILE

Pos Team Costruttore Auto Punti 1 NEOM McLaren Formula E Team Spark-Nissan Nissan E-4ORCE 05 27 2 Jaguar TCS Racing Spark-Jaguar Jaguar I-Type 7 25 3 TAG Heuer Porsche Formula E Team Spark-Porsche Porsche 99X Electric 22 4 Mahindra Racing Spark-Mahindra Mahindra M11Electro 18 5 Envision Racing Spark-Jaguar Jaguar I-Type 7 6 6 Cupra Kiro Race Co Spark-Porsche Porsche 99X Electric WCG63 4 7 DS PENSKE Spark-Stellantis DS E-TENSE FE25 2 8 Maserati MSG Racing Spark-Stellantis Maserati Tipo Folgore 1 9 LOLA YAMAHA ABT Formula E Team Spark-Lola Lola T001 0 10 Nissan Formula E Team Spark-Nissan Nissan E-4ORCE 05 0 11 Andretti Formula E Spark-Porsche Porsche 99X Electric 0

FORMULA E 2024-2025, CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL ROUND 1, EPRIX SAN PAOLO BRASILE

Pos Costruttore Punti 1 Nissan 35 2 Jaguar 29 3 Porsche 22 4 Mahindra 16 5 Stellantis 1 6 Lola-Yamaha 0

Pubblicato da Alessio Ricci, 07/12/2024