Non c'è più l'Italia, presente ininterrottamente dal 2018, nel calendario 2024-2025 della Formula E. La serie elettrica ha infatti ufficializzato la lista dei 16 Eprix previsti per la stagione 11, eliminando l'appuntamento tricolore dopo le difficoltà di quest'anno che avevano costretto gli organizzatori a spostare l'evento per ragioni di sicurezza da Roma a Misano. Si inizia a novembre 2024 con i primi test collettivi sulla pista di Valencia che vedono il debutto delle nuove monoposto Gen3 Evo, in attesa dell'esordio ufficiale del campionato, anticipato al 7 dicembre sul tracciato cittadino disegnato sfruttando parte del mitico ''sambodromo'' di San Paolo del Brasile.

NOVITÀ Tra le novità, si segnala l'ingresso del circuito di Jeddah che già ospita il Mondiale di Formula 1 ma anche il debutto assoluto di Miami, che ospita le monoposto elettriche sul tracciato stradale disegnato all'interno dell'ovale di Homestead. Rientra poi il circuito di Jakarta, che aveva saltato il turno nel campionato 2024 a causa della concomitanza con le elezioni politiche in Indonesia.

POCA EUROPA Dopo il successo dell'edizione 2024, sono confermati anche gli appuntamenti di Tokyo (che diventa un double-header) e di Shanghai, mentre per la prima volta nella storia raddoppia Monte-Carlo, che ospita due gare a inizio maggio (storicamente l'Eprix monegasco si era sempre svolto in gara singola). Non basterà comunque a evitare che il campionato 2024-2025 sia il ''meno europeo'' della storia della Formula E: oltre al Principato, gli unici altri due circuiti nel vecchio Continente sono infatti quelli di Berlino-Tempelhof e di Londra-ExCeL, che chiuderanno la stagione.

FORMULA E, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE 2024-2025

Data Evento Sede 04-07/11/2024 Test invernali Valencia Round Data Evento Sede 1 07/12/2024 E-Prix Brasile San Paolo 2 11/01/2025 E-Prix Messico Città del Messico 3 14/02/2025 E-Prix Arabia Saudita Jeddah 4 14/02/2025 E-Prix Arabia Saudita Jeddah 5 12/04/2025 E-Prix Usa Miami 6 03/05/2025 E-Prix Monaco Monte Carlo 7 04/05/2025 E-Prix Monaco Monte Carlo 8 17/05/2025 E-Prix Giappone Tokyo 9 18/05/2025 E-Prix Giappone Tokyo 10 31/05/2025 E-Prix Cina Shanghai 11 01/06/2025 E-Prix Cina Shanghai 12 21/06/2025 E-Prix Indonesia Jakarta 13 12/07/2025 E-Prix Germania Berlino 14 13/07/2025 E-Prix Germania Berlino 15 26/07/2024 E-Prix Regno Unito Londra 16 26/07/2024 E-Prix Regno Unito Londra

Pubblicato da Alessio Ricci, 23/10/2024