Albo d'oro Formula E

SERIE GIOVANE È nata solo nel 2014, ma è già entrata nel cuore di molti appassionati. Categoria giovane e un po’ di rottura rispetto alla tradizione del motorsport, la Formula E si sta però sempre più ricavando un proprio ruolo nel panorama delle corse. Ripercorriamo insieme i vincitori che hanno scritto il proprio nome nell’albo d’oro della serie elettrica.

PILOTI Ad aprire le danze in classifica piloti, a dire il vero un po’ a sorpresa, è stato Nelson Piquet Jr, figlio dell’omonimo e ben più vincente due volte campione del mondo di Formula 1. Il figlio d’arte riuscì infatti a conquistare il primo campionato di monoposto elettriche della storia, riscattando così una carriera fino a quel momento deludente e più che altro ricordata per l’episodio del crash-gate di Singapore in F1. Dopo l’esordio con sorpresa, a imporsi sono stati però i veri big del campionato ancora oggi costantemente in lotta per podi e vittorie: Sebastien Buemi ha vinto nel 2016, seguito da Lucas Di Grassi (2017) e dal doppio titolo di Jean-Eric Vergne, che nel 2020 segnato dal coronavirus ha ceduto lo scettro al compagno di squadra Antonio Felix Da Costa.

COSTRUTTORI Tra i team, il record appartiene invece alla Renault, capace di imporsi nelle prime tre stagioni insieme al team e.Dams. La casa transalpina non può però più difendere (almeno per il momento) il primato: se è vero che nella sostanza i francesi di e.Dams sono rimasti in gioco, adesso il costruttore che fornisce l’unità motrice è Nissan, casa nipponica comunque parte di un’alleanza commerciale e tecnologica con Renault (e Mitsubishi). Al triennio di vittorie della Losanga hanno poi fatto seguito Audi e Ds Techeetah. Proprio il team franco-cinese tiene alto l'orgoglio d'Oltralpe anche nella sesta stagione, con un dominio tecnologico pressoché senza precedenti nella serie.

FORMULA E, ALBO D’ORO PILOTI

Stagione Pilota Naz. Team 2014-15 Nelson Piquet Jr BRA NEXTEV China Racing 2015-16 Sebastien Buemi SVI Renault-e.dams 2016-17 Lucas Di Grassi BRA Audi Schaeffler ABT 2017-18 Jean-Eric Vergne FRA Techeetah 2018-19 Jean-Eric Vergne FRA DS Techeetah 2019-20 Antonio Felix Da Costa POR DS Techeetah

FORMULA E, ALBO D’ORO TEAM