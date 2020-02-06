Albo d'oro Formula E

La storia della Formula E

È nata solo nel 2014, ma è già entrata nel cuore di molti appassionati. Categoria giovane e un po’ di rottura rispetto alla tradizione del motorsport, la Formula E si sta però sempre più ricavando un proprio ruolo nel panorama delle corse. Ripercorriamo insieme i vincitori che hanno scritto il proprio nome nell’albo d’oro della serie elettrica.

Campioni del mondo piloti

Ad aprire le danze in classifica piloti, a dire il vero un po’ a sorpresa, è stato Nelson Piquet Jr, figlio dell’omonimo e ben più vincente due volte campione del mondo di Formula 1. Il figlio d’arte riuscì infatti a conquistare il primo campionato di monoposto elettriche della storia, riscattando così una carriera fino a quel momento deludente e più che altro ricordata per l’episodio del crash-gate di Singapore in F1. Dopo l’esordio con sorpresa, a imporsi sono stati però i veri big del campionato ancora oggi costantemente in lotta per podi e vittorie: Sebastien Buemi ha vinto nel 2016, seguito da Lucas Di Grassi (2017) e dal doppio titolo di Jean-Eric Vergne, che nel 2020 segnato dal coronavirus ha ceduto lo scettro al compagno di squadra Antonio Felix Da Costa. Nel 2021, la prima stagione a fregiarsi dell'appellativo di ''campionato del mondo FIA'', a trionfare è stato invece l'olandese della Mercedes, Nyck De Vries, seguito a ruota, nel 2022, dal compagno di squadra Stoffel Vandoorne. Nel 2023, in cui hanno debuttato le nuove monoposto di terza generazione ''Gen3'', a trionfare è stato il pilota di casa Andretti-Porsche, Jake Dennis, mentre nel 2024 è stato il pilota ufficiale Porsche, Pascal Wehrlein, a imporsi in un finale mozzafiato sul circuito di Londra. A spezzare il dominio dei piloti motorizzati Porsche, c'ha invece pensato nel 2025 l'inglese Oliver Rowland con la Nissan, capace di centrare la matematica certezza di vittoria del campionato addirittura con qualche gara di anticipo rispetto al finale londinese, mentre nel 2026 è di nuovo il tedesco Pascal Wehrlein a tornare sul tetto del mondo, per la seconda volta in carriera.

E-Prix Jeddah 2026: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Fia Formula E

Campioni del mondo team e costruttori

Tra i team, il record appartiene invece alla Renault, capace di imporsi nelle prime tre stagioni insieme al team e.Dams. La casa transalpina non può però più difendere (almeno per il momento) il primato: se è vero che nella sostanza i francesi di e.Dams sono rimasti in gioco, adesso il costruttore che fornisce l’unità motrice è Nissan, casa nipponica comunque parte di un’alleanza commerciale e tecnologica con Renault (e Mitsubishi). Al triennio di vittorie della Losanga hanno poi fatto seguito Audi, Ds Techeetah e Mercedes. Il team franco-cinese ha tenuto alto l'orgoglio d'Oltralpe nella sesta stagione, con un dominio tecnologico pressoché senza precedenti nella serie. Nel 2021 e 2022 il titolo è tornato invece invece in Germania, con la Mercedes a festeggiare grazie ai punti portati a casa dal campione De Vries e dal compagno Vandoorne: un modo decisamente convincente per lasciare la categoria con un doppio titolo in tasca. Nel 2023, il titolo a squadre è andato invece alla Envision Racing motorizzata Jaguar, mentre nel 2024 è stata proprio la Jaguar ufficiale a vincere il titolo. Nel 2025 a imporsi su tutti è stata invece la Porsche, che ha così salvato la stagione pur avendo perso il titolo Piloti grazie alle buone prestazioni della coppia composta da Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa, rispettivamente terzo e quinto in campionato, con la Jaguar di nuovo campione a squadre nel 2026.

Dal 2024 è inoltre attiva anche la classifica Costruttori più in senso tecnico, e cioè quella in cui anche le squadre clienti raccolgono i punti per il costruttore che fornisce il powertrain elettrico. A centrare il primo titolo nella storia di questa speciale classifica è la Jaguar nel 2024, seguita da una doppietta di casa Porsche nelle stagionei 2025 e 2026. Il 2026 è peraltro il primo anno in cui i vincitori delle due classifiche non corrispondono, con la Jaguar campione tra i team ma non tra i costruttori (dove a vincere è la Porsche).

Formula E E-Prix Monte Carlo 2025: Oliver Rowland (Nissan) | Foto: Fia Formula E

Formula E, Albo doro Piloti

Stagione Pilota Naz. Team 2014-15 Nelson Piquet Jr BRA NEXTEV China Racing 2015-16 Sebastien Buemi SVI Renault-e.dams 2016-17 Lucas Di Grassi BRA Audi Schaeffler ABT 2017-18 Jean-Eric Vergne FRA Techeetah 2018-19 Jean-Eric Vergne FRA DS Techeetah 2019-20 Antonio Felix Da Costa POR DS Techeetah 2021 Nyck De Vries NED Mercedes EQ Formula E 2022 Stoffel Vandoorne BEL Mercedes EQ Formula E 2023 Jake Dennis GBR Avalanche Andretti Formula E 2024 Pascal Wehrlein GER TAG Heuer Porsche Formula E 2024-2025 Oliver Rowland GBR Nissan Formula E Team 2025-2026 Pascal Wehrlein GER Porsche Formula E

Formula E, albo d'oro Team

Stagione Team Naz. 2015-16 Renault-e.dams FRA 2016-17 Renault-e.dams FRA 2017-18 Audi Sport ABT GER 2018-19 DS Techeetah CIN 2019-20 DS Techeetah CIN 2021 Mercedes EQ Formula E GER 2022 Mercedes EQ Formula E GER 2023 Envision Racing GBR 2024 Jaguar TCS Racing GBR 2024-2025 TAG Heuer Porsche Formula E GER 2025-2026 Jaguar TCS Racing GBR

Formula E, albo d'oro Costruttori

Stagione Team Naz. 2024 Jaguar TCS Racing GBR 2024-2025 TAG Heuer Porsche Formula E GER 2025-2026 TAG Heuer Porsche Formula E GER

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