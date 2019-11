Autore:

EPRIX AD DIRIYAH Sam Bird è il primo leader della classifica della season 6 di Formula E. Partito dalla quinta casella in griglia, l'inglese ha portato l'Audi clienti del team Envision Virgin Racing a conquistare la vittoria, sorpassando in pista, nell'ordine, Edoardo Mortara, Nyck De Vries, Alexander Sims e Stoffel Vandoorne. La scuderia britannica festeggia anche la leadership della classifica team grazie al quinto posto portato a casa da Robin Frijns. Buono l'avvio di casa Mercedes e Porsche, entrambe sul podio di Gara-1, entrambe già in grado di portare a casa punti preziosi in ottica campionato. Da dimenticare, invece, la giornata dei big della passata stagione: restano infatti a secco Jean-Eric Vergne, Antonio Felix Da Costa, Lucas di Grassi e Sebastien Buemi.

Formula E 2019-2020, classifica piloti dopo l'ePrix di Ad Diriyah

Pos Pilota Team Punti 1 Sam Bird Envision Virgin Racing 26 2 André Lotterer Porsche Formula E Team 18 3 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Formula E 15 4 Oliver Rowland Nissan e.Dams 12 5 Robin Frijns Envision Virgin Racing 10 6 Nyck De Vries Mercedes-Benz EQ Formula E 8 7 Alexander Sims Bmw i Andretti Motorsport 7 8 Edoardo Mortara Venturi Formula E Team 6 9 Jerome D'Ambrosio Mahindra Racing 2 10 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 2 11 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 0 12 Felipe Massa Venturi Formula E Team 0 13 Lucas Di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler 0 14 Antonio Felix Da Costa Ds Techeetah 0 15 Oliver Turvey NIO 333 FE Team 0 16 James Calado Panasonic Jaguar Racing 0 17 Neel Jani Porsche Formula E Team 0 18 Maximilian Gunther Bmw i Andretti Motorsport 0 19 Brendon Hartley Geox Dragon 0 20 Ma Qinghua NIO 333 FE Team 0 21 Daniel Abt Audi Sport Abt Schaeffler 0 22 Jean-Eric Vergne Ds Techeetah 0 23 Sebastien Buemi Nissan e.Dams 0 24 Nico Muller Geox Dragon 0

Formula E 2019-2020, classifica team dopo l'ePrix di Ad Diriyah