MONDIALE ELETTRICO La travagliata stagione 2019-2020 deve ancora volgere al termine – e lo farà dal 5 al 13 agosto prossimo quando, su tre diversi layout ricavati all’interno dell’ex aeroporto di Berlino Tempelhof, si correrà oltre metà campionato in poco più di una settimana – che già si pensa al futuro. La Formula E ha infatti comunicato la prima bozza del calendario 2020-2021 che segnerà anche l’ufficiale riconoscimento della categoria elettrica come campionato del mondo Fia, al pari della Formula 1, del Wec e del Wrc.

TUTTO NEL 2021 La pandemia e il finale ritardato di questa strana stagione 2020 hanno di fatto impedito che il prossimo campionato si svolgesse come da tradizione a cavallo di due anni. Pur mantenendo la denominazione ufficiale 2020-2021, infatti, la prossima stagione di Formula E si svolgerà tutta nel 2021. La partenza sarà a Santiago del Cile il 16 gennaio 2021, con una seconda tappa a Città del Messico il 13 febbraio. Solo due settimane dopo il campionato entrerà nel vivo con il double-header di Ad Diriyah, prima della tappa di Sanya – la prima a saltare quest’anno a causa del coronavirus – del 13 marzo.

C’È ROMA Confermatissimo anche l’appuntamento di casa nostra, con il circuito dell’Eur di Roma che tornerà a ospitare le monoposto elettriche inaugurando la stagione europea il 10 aprile 2021. Seguiranno le tappe di Parigi e della rientrante Monte Carlo (24 aprile e 8 maggio), con Seoul fissata per il 23 maggio. Ancora da decidere la sede dell’appuntamento del 5 giugno – Jakarta doveva debuttare nel 2020 ma al momento lo slot non è confermato nel 2021, così come per Marrakech – seguito il 19 giugno da Berlino e il 10 luglio da New York. Gran finale a Londra con doppio appuntamento all’ExCeL che avrebbe già dovuto chiudere questo campionato, il 24 e 25 luglio 2021.

Formula E, il calendario provvisorio del mondiale 2020-2021