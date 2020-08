ROUND 10 E 11 I due titoli piloti e costruttori della Formula E si sono già assegnati, ma restano ancora due scoppiettanti gare in programma. Il nemico pubblico numero 1 è adesso dunque Jean-Eric Vergne, voglioso di portare in casa DS Techeetah anche un secondo posto in classifica che andrebbe a sugellare il dominio del team franco-cinese sulla categoria elettrica. Chi riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote di JEV negli ultimi due appuntamenti della stagione di Formula E che chiudono il gran finale di Berlino-Tempelhof, su un layout inedito che rivisita il settore centrale con una zona molto più tortuosa e tecnica?

ORARI TV EPRIX BERLINO 3-4, COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Confermati in blocco gli orari già visti nei precedenti ePrix di Formula E a Berlino, con l'unica eccezione delle prove libere 1, spostate in avanti di un quarto d'ora, dalle 8.45 alle 9.00 del mattino. Per il resto, restano invariati gli orari delle sessioni ufficiali, con qualifiche e gara rispettivamente alle 14.15 (Superpole dalle 15.00) e alle 19.03 di mercoledì 12 e giovedì 13 agosto. Ecco tutti gli orari nel dettaglio del quinto e sesto round di Berlino, con indicazioni sulle dirette tv e streaming sul web:

