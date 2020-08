ROUND 8 E 9 Dopo aver assistito al vero e proprio dominio di Antonio Felix Da Costa nel corso del primo e secondo ePrix di Berlino e soprattutto dopo aver osservato solo un giorno di riposo, la Formula E torna ancora in pista per i round 8 e 9 del campionato 2019-2020. A ospitare il circus elettrico è sempre, come noto, l'ex aeroporto di Tempelhof oggi trasformato in un magnifico parco cittadino - purtroppo chiuso al pubblico per le restrizioni anti-Covid - con il circuito utilizzato nei giorni scorsi che stavolta sarà percorso in senso anti-orario, quello tradizionale nelle passate stagioni della categoria. Gli occhi restano ovviamente puntati sul portoghese del team DS Techeetah: stavolta ci sarà qualcuno in grado di contendere la vittoria al ventottenne lusitano, sempre più vicino al primo titolo elettrico della carriera?

ORARI TV EPRIX BERLINO 3-4, COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

La Formula E mantiene più o meno gli stessi orari già visti in occasione degli ePrix di Berlino-1 e Berlino-2, nel terzo e quarto round di questo gran finale in terra di Germania. Piccole variazioni solo relativamente alle prove libere, che nella giornata di sabato sono ritardate di 15 minuti (9.00 e 11.45 anziché alle 8.45 e 11.30) e anticipate alle 9.45 anche alla domenica per far spazio alle gare del Jaguar I-Pace Trophy. Restano invece confermate le qualifiche alle 14.15, la Superpole alle 15.00 e la gara alle 19.03 sia nella giornata di sabato che di domenica. Tutte le sessioni saranno ovviamente visibili in tv e su internet, anche gratuitamente per chi non è abbonato alla pay-tv satellitare con le dirette su Mediaset Canale 20. Ecco tutti gli orari nel dettaglio del terzo e quarto appuntamento di Berlino:

FORMULA E 2019-2020, CLASSIFICHE PILOTI E TEAM

Ecco la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2019-2020.

EPRIX BERLINO-4, RISULTATI GARA

Domenica 9 agosto, ore 19.03

EPRIX BERLINO-4, GRIGLIA DI PARTENZA

EPRIX BERLINO-4, RISULTATI SUPERPOLE

Domenica 9 agosto, ore 15.00

EPRIX BERLINO-4, RISULTATI QUALIFICHE

Domenica 9 agosto, ore 14.15

EPRIX BERLINO-4, RISULTATI PROVE LIBERE 3

Domenica 9 agosto, ore 9.45

EPRIX BERLINO-3, RISULTATI GARA

Sabato 8 agosto, ore 19.03

EPRIX BERLINO-3, GRIGLIA DI PARTENZA

EPRIX BERLINO-3, RISULTATI SUPERPOLE

Sabato 8 agosto, ore 15.00

EPRIX BERLINO-3, RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 8 agosto, ore 14.15

EPRIX BERLINO-3, RISULTATI PROVE LIBERE 2

Sabato 8 agosto, ore 11.45

EPRIX BERLINO-3, RISULTATI PROVE LIBERE 1

Sabato 8 agosto, ore 9.00