BLACK MERCEDES MATTER Ha creato decisamente scalpore e discussione – e, da questo punto di vista, la missione di sensibilizzare sul tema del razzismo è compiuta – la scelta Mercedes di colorare di nero le monoposto di Formula 1 della stagione 2020. La decisione, spinta anche dalle forti prese di posizione di Lewis Hamilton, produce adesso i propri riflessi anche sulla Formula E: persino nella categoria elettrica, storicamente molto attenta alla tutela dell’ambiente e delle diversità, le Frecce d’argento diventeranno… Frecce nere.

RIPARTENZA Le monoposto full electric ripartiranno la prossima settimana con sei ePrix di Berlino-Tempelhof condensati in soli 10 giorni allo scopo di chiudere la stagione con un numero accettabile di appuntamenti (si arriverà a 11 in luogo dei 14 originariamente previsti). Oltre alle varie novità in griglia di partenza, la Mercedes EQ Silver Arrow 01 di Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries scenderà in pista con una livrea total black che ricorda quella già vista in anteprima al Salone di Ginevra e all’ePrix di New York 2019. A cambiare è però la ragione per cui la casa di Stoccarda si presenta in pista in abito da sera: non un esercizio di stile in attesa di svelare la colorazione definitiva ma, sulla scorta della linea dettata dal team di Formula 1, una scelta volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della diversità. E per esprimere sostegno a tutte le persone che lottano contro il razzismo.

PARLA LA VICE-PRESIDENTE “Anche in Formula E – spiega la vice-presidente marketing Mercedes, Bettina Fetzer – vogliamo utilizzare il palcoscenico offerto dalla piattaforma globale per prendere posizione contro il razzismo e la discriminazione, in supporto della diversità e di una società basata sulla tolleranza. Siamo orgogliosi della nostra tradizione di successo nel motorsport e la scelta di modificare il nostro look distintivo sottolinea il nostro impegno sul tema. Le livree nere vogliono essere un monito per tutti quanti circa il bisogno di consolidare il lungo percorso di affermazione di certi valori come il rispetto della diversità”. Le monoposto di Vandoorne e De Vries avranno anche una vistosa scritta “End Racism” (“Basta razzismo”) sull’Halo.