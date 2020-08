DOPPIETTA DS È ricominciato decisamente bene il campionato di Formula E per i leader della classifica generale: nel primo dei sei appuntamenti di Berlino Tempelhof, Ds Techeetah ha infatti monopolizzato tutta la prima fila portando a casa la pole position con Antonio Felix Da Costa – il più rapido anche nella fase di qualifica a gruppi nonostante fosse uno dei primi sei a prendere il via, con pista meno gommata – in 1:06.799. A completare la festa del team anglo-cinese c’è la seconda posizione di Jean-Eric Vergne, staccato di tre decimi abbondanti e sicuramente voglioso di andare all’attacco del compagno in gara per provare a rilanciare le proprie chance di ottenere il terzo titolo nella categoria elettrica dopo un inizio di stagione altalenante.

BENE LOTTERER Molto positivo il terzo posto di André Lotterer, che proprio a Berlino nella passata stagione aveva vissuto un weekend nerissimo che lo aveva estromesso dalla lotta per il campionato. Al fianco della Porsche numero 36 ci sarà un altro vecchio volpone della Formula E, quel Sebastien Buemi che nel 2019 aveva già portato a casa la pole position sul tracciato “tradizionale” di Berlino-Tempelhof, per l’occasione percorso in senso di marcia inverso. Chiudono la Superpole la Mercedes di Nyck De Vries, autore però di una sbavatura nella parte conclusiva del giro che gli ha fatto lasciare in pista centesimi preziosi, e la Mahindra di Jerome D’Ambrosio.

GLI ALTRI Basta guardare il resto della griglia di partenza per capire quanto gli uomini Ds Techeetah possono essere soddisfatti da questa prima qualifica del post-lockdown. Mitch Evans, primo degli inseguitori in classifica piloti a -11 da Da Costa, scatterà infatti soltanto nono, mentre la coppia di piloti Bmw non è andata oltre la tredicesima e diciassettesima piazza rispettivamente con Maximilian Gunther e Alexander Sims. Ancora peggio è andata al quinto della classifica piloti, Lucas Di Grassi, ventunesimo e preceduto in griglia dal nuovo compagno in casa Audi, René Rast. Primo degli esclusi dalla Superpole è invece Sam Bird, settimo, seguito in top-10 da Oliver Rowland (che però parte in ultima fila per aver sostituito l'inverter), dal già citato Mitch Evans e dal buon Felipe Massa. Il primo dei sei ePrix di Berlino andrà in scena stasera a partire dalle 19.04.

FORMULA E EPRIX BERLINO 1 2020, RISULTATI SUPERPOLE

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:06.799 - 2 Jean-Éric VERGNE DS TECHEETAH 1:07.121 +0.322 3 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:07.235 +0.436 4 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:07.248 +0.449 5 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:07.302 +0.503 6 Jérôme D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:07.371 +0.572

Da Costa, +3 punti per aver ottenuto la pole position.

FORMULA E EPRIX BERLINO 1 2020, RISULTATI QUALIFICHE

Pos Pilota Team Tempo Distacco Gruppo 1 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:07.122 1 2 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:07.267 +0.145 2 3 Jean-Éric VERGNE DS TECHEETAH 1:07.274 +0.152 2 4 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:07.308 +0.186 3 5 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:07.454 +0.332 2 6 Jérôme D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:07.488 +0.366 3 7 Sam BIRD Envision Virgin Racing 1:07.492 +0.370 2 8 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 1:07.521 +0.399 2 9 Mitch EVANS Panasonic Jaguar Racing 1:07.555 +0.433 1 10 Felipe MASSA ROKiT Venturi Racing 1:07.563 +0.441 3 11 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:07.581 +0.459 3 12 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 1:07.646 +0.524 4 13 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:07.685 +0.563 1 14 René RAST Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 1:07.777 +0.655 4 15 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:07.826 +0.704 2 16 Stoffel VANDOORNE Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:07.993 +0.871 1 17 Alexander SIMS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:07.996 +0.874 1 18 Neel JANI TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:08.014 +0.892 4 19 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 1:08.089 +0.967 4 20 Nico MÜLLER GEOX DRAGON 1:08.118 +0.996 4 21 Lucas DI GRASSI Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 1:08.136 +1.014 1 22 Daniel ABT NIO 333 FE Team 1:08.554 +1.432 3 23 Sérgio SETTE CÂMARA GEOX DRAGON 1:08.628 +1.506 4 24 James CALADO Panasonic Jaguar Racing 1:10.194 +3.072 3

In grassetto i piloti che hanno conquistato l'accesso alla Superpole.

Da Costa, +1 punto per miglior giro in qualifica.