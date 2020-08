DOMINIO DA COSTA Una Safety Car, una Full Course Yellow, un contatto sfiorato con il compagno di squadra, svariati incidenti nelle retrovie e il solito caos finale non sono stati sufficienti per strappare dalle mani di Antonio Felix Da Costa il secondo successo in questa strana stagione 2020 di Formula E dopo quello di Marrakech. Il forte pilota portoghese, al quarto podio consecutivo, è partito bene dalla pole position riuscendo a mantenere la leadership dal primo all’ultimo giro, nonostante il rischio di un leggero contatto con il vicino di box, Jean-Eric Vergne, in occasione della seconda attivazione dell’Attack Mode. Seconda posizione per la Porsche con un André Lotterer bravo a riprendersi la piazza d’onore sul finale ai danni del sempre battagliero Sam Bird.

INCUBO JEV E Jev? Tra i delusi non potrebbe che esserci proprio il francese due volte campione della categoria elettrica, forse già costretto ad alzare bandiera bianca nella lotta per il titolo: secondo per tutta la gara quasi a scortare Da Costa, Vergne si è trovato coinvolto nelle scaramucce finali. Sfortunato nell’attivare la modalità d’attacco proprio pochi secondi prima che la gara venisse bloccata con la Full Course Yellow per via del contatto di Felipe Massa contro le barriere, il transalpino di casa Ds Techeetah si è quindi visto risucchiare nella pancia del gruppo negli ultimi giri, proprio quando tutti i rivali potevano godere della potenza extra da lui “sprecata” in regime di neutralizzazione. Alla fine, il mesto ritiro proprio nell’ultimo passaggio dopo la toccata con l’Audi di René Rast, quasi a suggellare la necessità del team Ds di puntare ormai forte al titolo con il portoghese.

TOP-10 Subito ai piedi del podio c’è la Mercedes di Nyck De Vries, autore di una prestazione solida che, per alcuni tratti di gara, gli aveva anche consentito di affacciarsi in top-3. Quinta piazza per Jerome D’Ambrosio, seguito da Stoffel Vandoorne e Sebastien Buemi. Raccolgono punti anche le due Bmw di Maxi Gunther e Alexander Sims, rispettivamente in ottava e decima posizione, a chiudere a sandwich l’Audi di un paziente Lucas Di Grassi, bravo a rimontare dopo essere partito nelle retrovie. Malissimo è andata anche al primo degli inseguitori di Da Costa in classifica piloti, Mitch Evans, adesso a -40 dal portoghese: intrappolato nella bagarre di centro gruppo, il pilota Jaguar alla fine ha chiuso quindicesimo dopo essere finito in testacoda dopo un contatto e aver toccato le barriere. Da segnalare anche l’ingresso della Safety Car, causato dalla Virgin Racing di Robin Frijns andata a muro dopo una sportellata con la Bmw di Sims. La Formula E torna in pista già domani sempre sul circuito “inverso” di Berlino Tempelhof.

FORMULA E EPRIX BERLINO 1 2020, RISULTATI GARA

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Antonio Felix DA COSTA DS TECHEETAH 47:08.261 36 30 2 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 5.445 36 18 3 Sam BIRD Envision Virgin Racing 6.526 36 15 4 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 6.911 36 12 5 Jerome D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 13.212 36 10 6 Stoffel VANDOORNE Mercedes-Benz EQ Formula E Team 13.654 36 8 7 Sebastien BUEMI Nissan e.dams 14.926 36 6 8 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 16.173 36 4 9 Lucas DI GRASSI Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 17.311 36 2 10 Alexander SIMS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 17.673 36 1 11 René RAST Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 18.852 36 12 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 20.765 36 13 Neel JANI TAG Heuer Porsche Formula E Team 21.039 36 14 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 21.603 36 15 Mitch EVANS Panasonic Jaguar Racing 22.482 36 16 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 23.208 36 17 James CALADO Panasonic Jaguar Racing 28.906 36 18 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 31.116 36 19 Daniel ABT NIO 333 FE Team 34.282 36 20 Sergio SETTE CÂMARA GEOX DRAGON 45.417 36 21 Jean-Eric VERGNE DS TECHEETAH Ritiro 36 22 Nico MULLER GEOX DRAGON Ritiro 36 23 Felipe MASSA ROKiT Venturi Racing Ritiro 22 24 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing Ritiro 8

Da Costa, +1 punto per il giro più veloce della gara