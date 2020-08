PRIMA FILA TECHEETAH Sarà una prima fila monopolizzata dal team Techeetah quella che vedremo al via della quarta manche delle sei totali in programma sul circuito di Tempelhof, a Berlino. Jean Eric Vergne ha brillato nella superpole scalzando dalla prima posizione il compagno Antonio Felix Da Costa. Quest'ultimo è ormai vicinissimo al titolo dopo aver chiuso in quarta posizione la corsa di ieri sera.

SECONDA FILA TUTTA E.DAMS Come nel caso della prima fila, anche alle spalle dei primi due vi saranno due piloti della medesima squadra. La francese e.Dams ha piazzato Oliver Rowland e Sebastien Buemi alle spalle dei primi due. Questi ultimi dovranno proteggersi dagli attacchi di Nyck De Vries e Felipe Massa. Nei primi otto anche Alex Lynn e René Rast mentre in quinta fila scatteranno appaiati Jerome D'ambrosio e Robin Frijns. La quarta gara del week end di Berlino della Formula E scatterà questa sera alle ore 19.03.

Berlino, Qualifica 4 (top ten)