PRIMA POLE STAGIONALE PER IL BI-CAMPIONE E' la prima affermazione dell'anno in qualifica per Jean-Eric Vergne quella vista sulle strade del vecchio aeroporto Tempelhof di Berlino. Il francese del team Techeetah ha primeggiato nelle tiratissime prove ufficiali valevoli per lo schieramento di gara 3 del lungo week end conclusivo della serie per monoposto elettriche. Un giro perfetto nelle frazioni finali della superpole è valsa al francese la pole position che lo ha visto dominare con mezzo secondo di vantaggio su tutti gli altri piloti in pista.

FINE DELLA STRISCIA DI DA COSTA Il miglior tempo di Vergne pone fine alla striscia di tre pole position consecutive di Antonio Felix Da Costa a cui hanno fatto seguito tre vittorie in gara. Il portoghese scatterà dalla nona posizione. Nella prima fila accanto a Vergne scatterà il pilota del team BMW iAndretti, Maxhimilian Gunther. Il tedesco, come detto, si è visto rifilare 495 millesimi nel giro che ha assegnato la prima piazzola a rivale. Seconda fila per Jerome D'Ambrosio del team Mahindra che vedrà al suo fianco Stoffel Vandoorne. Il belga recrimina per un forte bloccaggio che lo ha visto gettare al vento la possibilità di segnare un tempo migliore nella lotta per la pole position.

TROPPA AGGRESSIVITA' PER LYNN Anche l'inglese Alex Lynn recrimina un errore che ne ha limitato le potenzialità nella sessione finale. Un cordolo preso con troppa aggressività ha relegato il secondo pilota del team Mahindra in quinta posizione. Con lui in terza fila Robin Frijns. Alle loro spalle André Lotterer (Porsche) e Nyck De Vries (Mercedes). Chiudono la top ten Da Costa e Oliver Rowland. La terza corsa del week end concksivo della Formula E da Berlino scatterà questa sera alle ore 19.03. Diretta su Mediaset ed Eurosport.

Berlino, Qualifica 3