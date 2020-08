PROVE LIBERE Cambiano i layout del circuito di Berlino-Tempelhof, totalmente ridisegnato nel settore centrale per gli ultimi due ePrix della stagione 2019-2020, ma non il risultato. È Ds Techeetah ancora con il neo campione della categoria, Antonio Felix Da Costa, a riscrivere le regole della proprietà commutativa applicata alla Formula E: è stato infatti il portoghese, autore del crono di 1:15.653 sul disegno più tecnico e tortuoso della pista dell’ex aeroporto berlinese, a staccare il miglior tempo al termine delle sessioni di prove libere che anticipano le penultime qualifiche del campionato.

JEV A CENTRO GRUPPO Alle spalle di Da Costa possiamo trovare due tra i protagonisti apparsi più in forma in questo finale di stagione, a confermare che, al di là delle modifiche al tracciato, ci sono piloti in grado di interpretare meglio di altri le gare in sequenza a Tempelhof. Così, a segnare il secondo tempo è stato un Nyck De Vries fin qui complessivamente migliore del compagno Stoffel Vandoorne (quinto), seguito in terza posizione da Sebastien Buemi e, in quarta, da Lucas Di Grassi. Inizio un po’ a rilento per Jean-Eric Vergne, che spera di chiudere la stagione memorabile del team Ds Techeetah conquistando il secondo posto finale: il francese è però solo tredicesimo dopo le PL2, staccato di circa mezzo secondo dal compagno di squadra.

PRIMA SESSIONE Il più rapido nella prima sessione, quella di scena alle nove del mattino e utile più che altro per consentire ai piloti di prendere confidenza con il nuovo layout, è stato invece il tedesco di casa Bmw, Maximilian Gunther, autore del tempo di 1:16.251. Alle sue spalle, Oliver Rowland e René Rast, con Robin Frijns e lo stesso Antonio Felix Da Costa rispettivamente in quarta e quinta posizione. La Formula E scenderà in pista alle 14.15 per le qualifiche dell’ePrix di Berlino-5. La penultima gara della stagione partirà (diretta tv su Eurosport e Mediaset Canale 20) alle 19.03 di stasera.

FORMULA E EPRIX BERLINO-5 2020, RISULTATI PROVE LIBERE 1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:16.251 23 2 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 1:16.260 +0.009 25 3 René RAST Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 1:16.315 +0.064 20 4 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:16.340 +0.089 21 5 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:16.341 +0.090 24 6 Lucas DI GRASSI Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 1:16.364 +0.113 22 7 Sam BIRD Envision Virgin Racing 1:16.378 +0.127 20 8 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:16.386 +0.135 22 9 Mitch EVANS Panasonic Jaguar Racing 1:16.400 +0.149 23 10 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:16.467 +0.216 25 11 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:16.530 +0.279 27 12 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 1:16.658 +0.407 24 13 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 1:16.705 +0.454 26 14 Jean-Éric VERGNE DS TECHEETAH 1:16.716 +0.465 22 15 Stoffel VANDOORNE Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:16.805 +0.554 19 16 Tom BLOMQVIST Panasonic Jaguar Racing 1:16.817 +0.566 24 17 Neel JANI TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:16.839 +0.588 25 18 Felipe MASSA ROKiT Venturi Racing 1:16.908 +0.657 25 19 Jérôme D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:17.048 +0.797 21 20 Nico MÜLLER GEOX DRAGON 1:17.080 +0.829 24 21 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:17.115 +0.864 26 22 Daniel ABT NIO 333 FE Team 1:17.149 +0.898 23 23 Alexander SIMS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:17.191 +0.940 24 24 Sérgio SETTE CÂMARA GEOX DRAGON 1:17.394 +1.143 24

FORMULA E EPRIX BERLINO-5 2020, RISULTATI PROVE LIBERE 2