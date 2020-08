ANDIAMO A BERLINO! Dopo cinque lunghissimi mesi di lockdown a batterie ferme, la Formula E torna finalmente in pista per il gran finale di stagione. Sei gli appuntamenti che vedranno le monoposto elettriche impegnate nella chiusura di campionato più intensa e adrenalinica di sempre, con ben tre layout differenti del circuito di Berlino-Tempelhof a incoronare i vincitori di questo strano 2020. Occhi puntati ovviamente su Ds Techeetah, che entra nella “bolla” dell’ex aeroporto oggi trasformato in uno splendido parco cittadino, da leader di entrambe le classifiche piloti e costruttori.

PARLA IL DIRETTORE DS Alla vigilia dei dieci giorni più caldi della storia del team franco-cinese ma anche e soprattutto della Formula E, a parlare è stato Xavier Mestelan-Pinon, responsabile Ds Performance: “L’ultima gara di Marrakech di fine febbraio, vinta da Antonio Felix Da Costa, ci ha permesso di passare in testa ai due campionati. Dopo questi cinque mesi di stop è importante ritrovare la dinamica della prima parte di stagione per consolidare le nostre posizioni. Questa ripresa è una sfida per tutti con sei gare in nove giorni in tre circuiti diversi. Il tutto su una pista molto particolare, che ha un asfalto che provoca sollecitazioni alle gomme, specie quando le temperature sono alte come in questo periodo”.

SOFTWARE AGGIORNATI Mestelan-Pinon ha poi parlato di come il team si è preparato, con un nuovo software per far fronte alla particolare sfida di Berlino: “Oltre alla gestione dell’energia, dovremo trovare rapidamente i giusti settaggi per essere competitivi fin dai primi giri. Per questo le evoluzioni che abbiamo apportato alla monoposto, in particolar modo ai software, potranno fare la differenza! Siamo coscienti che metà della stagione si correrà in 9 giorni, ma i piloti e la squadra sono più che mai motivati a rendere DS ancora una volta protagonista della storia della Formula E”.