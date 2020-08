ESULTA ROWLAND Un vero e proprio pasticcio. Questo è quanto combinato dai top team nel gruppo-1 delle quinte e penultime qualifiche dell’ePrix di Berlino: usciti dai box proprio sullo scadere del tempo utile, Lucas Di Grassi, Sebastien Buemi e soprattutto i due leader della classifica, Antonio Felix Da Costa e Jean-Eric Vergne, si sono poi disturbati nel giro di lancio fino a prendere la bandiera a scacchi senza riuscire a completare il tentativo veloce. Un pasticcio, appunto, che ha dunque spalancato le porte alle “seconde linee”: ad approfittarne è stato l’altro pilota Nissan e.Dams, Oliver Rowland, bravo a precedere nella Superpole Robin Frijns e il sorprendente Neel Jani, entrambi staccati di meno di un decimo.

CLASSIFICA STRAVOLTA Dopo esserci abituati un po’ a leggere sempre gli stessi nomi nelle prime posizioni, stavolta le qualifiche di Berlino-5 hanno dato una bella rimescolata ai rapporti di forza in pista, complici il patatrac dei big e il tortuoso settore centrale aggiunto per differenziare questi ultimi due ePrix dai quattro già disputati sul circuito tradizionale di Tempelhof (percorso in entrambi i sensi di marcia). In quarta, quinta e sesta posizione troviamo così addirittura tre dei quattro piloti che hanno fatto il loro debutto stagionale proprio a Berlino: René Rast (Audi) chiude la seconda fila dopo essere stato il più rapido nella fase a gruppi, seguito da Alexander Lynn (Mahindra Racing) e dalla novità Tom Blomqvist, riserva Jaguar schierato al posto dell’indisponibile James Calado.

TANTE SORPRESE Non si tratta però delle uniche sorprese di questa pazza qualifica-5: alle spalle di André Lotterer e Felipe Massa, rispettivamente settimo e ottavo, troviamo il rookie Sergio Sette Camara, autore di un gran bel tentativo con la sua Geox Dragon. Chiude la top-10 Edoardo Mortara, seguito da altri due piloti solitamente “abbonati” al fondo dello schieramento, Nico Muller e Oliver Turvey. Male, invece, i piloti di casa Bmw e Mercedes: Sims e Gunther (penalizzato di tre posizioni per l’incidente al via dell’ePrix di Berlino-4) partono dalla quattordicesima e sedicesima casella, mentre per Vandoorne e De Vries c’è il diciottesimo e diciannovesimo tempo. Non classificati, come detto, Da Costa, Buemi, Di Grassi e Vergne, che scatteranno proprio in quest’ordine dal fondo della griglia sulla base dei tempi realizzati nelle prove libere. Ci regaleranno di sicuro tante emozioni risalendo il gruppo a partire dalle 19.03 di stasera…

FORMULA E EPRIX BERLINO-5 2020, RISULTATI SUPERPOLE

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 1:15.955 2 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:16.004 +0.049 3 Neel JANI TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:16.052 +0.097 4 René RAST Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 1:16.127 +0.172 5 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 1:16.192 +0.237 6 Tom BLOMQVIST Panasonic Jaguar Racing 1:16.529 +0.574

Rowland, +3 punti per aver ottenuto la pole position.

FORMULA E EPRIX BERLINO-5 2020, RISULTATI QUALIFICHE

Pos Pilota Team Tempo Distacco Gruppo 1 René RAST Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 1:15.993 4 2 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 1:16.158 +0.165 3 3 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:16.187 +0.194 3 4 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 1:16.191 +0.198 2 5 Tom BLOMQVIST Panasonic Jaguar Racing 1:16.226 +0.233 4 6 Neel JANI TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:16.234 +0.241 4 7 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:16.241 +0.248 2 8 Felipe MASSA ROKiT Venturi Racing 1:16.251 +0.258 3 9 Sérgio SETTE CÂMARA GEOX DRAGON 1:16.292 +0.299 4 10 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:16.296 +0.303 3 11 Nico MÜLLER GEOX DRAGON 1:16.327 +0.334 4 12 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 1:16.328 +0.335 4 13 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:16.394 +0.401 1 14 Mitch EVANS Panasonic Jaguar Racing 1:16.395 +0.402 1 15 Alexander SIMS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:16.449 +0.456 2 16 Sam BIRD Envision Virgin Racing 1:16.524 +0.531 2 17 Jérôme D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:16.539 +0.546 3 18 Stoffel VANDOORNE Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:16.646 +0.653 2 19 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:16.755 +0.762 2 20 Daniel ABT NIO 333 FE Team 1:16.868 +0.875 3 21 Antonio Felix DA COSTA DS TECHEETAH No tempo 1 22 Sebastien BUEMI Nissan e.dams No tempo 1 23 Lucas DI GRASSI Audi Sport Abt Schaeffler Formula E No tempo 1 24 Jean-Eric VERGNE DS TECHEETAH No tempo 1

In grassetto i piloti che hanno conquistato l'accesso alla Superpole.

Rast, +1 punto per miglior giro in qualifica.