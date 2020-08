CONTINUA IL DOMINIO Dopo aver ottenuto tutti i punti disponibili nel primo dei sei ePrix di scena a Berlino, Antonio Felix Da Costa si conferma pressoché imbattibile anche nella seconda qualifica sul circuito “inverso” dell’ex aeroporto di Tempelhof. Il pilota portoghese porta la fin qui dominante DS Techeetah numero 13 alla terza pole position consecutiva grazie al tempo di 1:06.442, rifilando oltre quattro decimi al primo degli inseguitori Sebastien Buemi e migliorando di tre decimi il miglior crono che gli aveva permesso di scattare al palo già 24 ore fa. Niente da fare, dunque, per lo svizzero di casa Nissan e.Dams, che però strappa al rivale quantomeno la soddisfazione del punticino extra per il giro più rapido nella fase di qualifica a gruppi.

PRIME TRE FILE Alle spalle dell’esperta coppia Da Costa-Buemi, in seconda fila troviamo il rientrante Alexander Lynn, chiamato da Mahindra Racing a sostituire Pascal Wehrlein e bravissimo a riportarsi già sul ritmo dei piloti di vertice dopo aver velocemente trovato confidenza con la macchina. Quarta posizione per Nyck De Vries, seguito da Robin Frijns e dall’alfiere Audi, Lucas Di Grassi, ultimo a disputare la top-6 e staccato di oltre 8 decimi dal poleman e fin qui dominatore di questo intenso finale berlinese.

EVANS E JEV I DELUSI I tre punti conquistati al termine della seconda delle sei qualifiche in programma a Berlino non sono sicuramente gli unici motivi di gioia per Da Costa. Il leader del campionato ha infatti distanziato tutte le minacce più credibili. Mitch Evans, primo degli inseguitori in classifica piloti, scatterà infatti sedicesimo su un tracciato in cui compiere sorpassi puliti non è certo un’operazione banale. Un po’ meglio è andata a Jean-Eric Vergne, ottavo ma escluso dalla possibilità di contendere – come accaduto invece in gara-1 – la pole position e la vittoria al compagno di squadra. La partenza della seconda manche sul circuito di Berlino-Tempelhof percorso in senso di marcia invertito è prevista stasera alle ore 19.03 (qui tutti i dettagli e i risultati dell’evento).

FORMULA E EPRIX BERLINO 2 2020, RISULTATI SUPERPOLE

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:06.442 2 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:06.859 +0.417 3 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 1:06.919 +0.477 4 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:06.921 +0.479 5 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:06.974 +0.532 6 Lucas DI GRASSI Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 1:07.292 +0.850

Da Costa, +3 punti per aver ottenuto la pole position.

FORMULA E EPRIX BERLINO 2 2020, RISULTATI QUALIFICHE

Pos Pilota Team Tempo Distacco Gruppo 1 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:06.779 2 2 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:06.791 +0.012 1 3 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 1:06.873 +0.094 4 4 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:06.924 +0.145 3 5 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:06.951 +0.172 2 6 Lucas DI GRASSI Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 1:06.961 +0.182 2 7 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 1:07.018 +0.239 3 8 Jean-Éric VERGNE DS TECHEETAH 1:07.035 +0.256 2 9 Sam BIRD Envision Virgin Racing 1:07.148 +0.369 1 10 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:07.218 +0.439 2 11 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:07.269 +0.490 1 12 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:07.285 +0.506 2 13 Stoffel VANDOORNE Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:07.292 +0.513 1 14 Jérôme D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:07.338 +0.559 3 15 Alexander SIMS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:07.368 +0.589 1 16 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 1:07.451 +0.672 4 17 Mitch EVANS Panasonic Jaguar Racing 1:07.516 +0.737 1 18 Felipe MASSA ROKiT Venturi Racing 1:07.557 +0.778 3 19 Nico MÜLLER GEOX DRAGON 1:07.581 +0.802 4 20 Neel JANI TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:07.640 +0.861 4 21 Sérgio SETTE CÂMARA GEOX DRAGON 1:07.846 +1.067 4 22 Daniel ABT NIO 333 FE Team 1:08.005 +1.226 3 23 James CALADO Panasonic Jaguar Racing 1:08.432 +1.653 3 24 René RAST Audi Sport Abt Schaeffler Formula E 1:08.464 +1.685 4

In grassetto i piloti che hanno conquistato l'accesso alla Superpole.

Buemi, +1 punto per miglior giro in qualifica.