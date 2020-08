VERSO IL TITOLO La terza giornata di attività a Tempelhof non lo ha visto vincere né salire sul podio – ed è di per sé quasi una notizia, visto che arrivava da un filotto di tre pole position e tre vittorie consecutive – ma comunque Antonio Felix Da Costa è stato ancora uno dei grandi protagonisti dell’ePrix di Berlino-3, il primo disputato sul circuito tradizionale dell’ex aeroporto cittadino della capitale tedesca. Il portoghese ha infatti chiuso al quarto posto portandosi a tre gare dalla fine un tesoretto di 68 punti di vantaggio su Maximilian Gunther che, di fatto, lo mettono in condizione di vincere matematicamente il campionato già stasera, qualora dovesse mantenere almeno 60 punti di margine sul primo degli inseguitori. Intanto, la domenica berlinese del pilota DS Techeetah è iniziata decisamente bene con il miglior tempo nelle prime libere di giornata…

QUASI POLE Le prove libere dell’ePrix di Berlino-4 hanno infatti visto Da Costa chiudere in cima alla lista dei tempi con un crono di 1:06.319, di oltre mezzo secondo più rapido di quello siglato ieri, che proietta Antonio virtualmente al secondo posto in griglia (dietro al solo Jean-Eric Vergne) se confrontato con la classifica delle qualifiche di 24 ore fa sullo stesso layout della pista tradizionale di Tempelhof. Da Costa è seguito a 39 millesimi proprio dal secondo in classifica piloti, quel Maximilian Gunther che proverà in tutti i modi a rimandare almeno al quinto round la matematica chiusura della lotta per il titolo. Terzo posto, a 131 millesimi di gap per il pilota Nissan e.Dams, Oliver Rowland.

GLI ALTRI La classifica delle prove libere 3 sicuramente lascia intendere quanto, l’ePrix di Berlino-4, sarà tirato e combattuto. Ben 21 piloti sono racchiusi in meno di un secondo, con i soli Alexander Sims (in netto calo dopo un inizio di stagione in cui l’inglese della Bmw sembrava poter mettere le mani sul titolo), Daniel Abt e Oliver Turvey a pagare un distacco di più di un secondo da Da Costa. Quarto posto per Stoffel Vandoorne, seguito da Sebastien Buemi, Nyck De Vries e un altro dei grandi delusi di Berlino, il pilota Jaguar Racing Mitch Evans. Ottavo tempo a 3 decimi dal compagno di squadra per Jean-Eric Vergne, con Sam Bird e Lucas Di Grassi a chiudere la top-10. Diciassettesimo crono per un Felipe Massa che, dopo il buon inizio nel primo ePrix berlinese, si è un po’ perso per strada. Le qualifiche-4 di questo gran finale della Formula E andranno in scena alle 14.15, con Superpole prevista per le 15.00: qui il programma completo di giornata e tutti i risultati di ieri.

FORMULA E EPRIX BERLINO-4 2020, RISULTATI PROVE LIBERE 3