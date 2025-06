Formula E Jakarta E-Prix 2025: prima vittoria per Dan Ticktum con Cupra Kiro

TICKTUM VINCE LA PRIMA GARA IN FORMULA E

Dan Ticktum conquista la sua prima vittoria in Formula E al Jakarta E-Prix 2025, Round 12 del campionato mondiale FIA Formula E. Una gara intensa, segnata da penalità e sorpassi strategici, che ha visto il pilota britannico portare la Cupra Kiro al successo per la prima volta dalla Stagione 1 (quando la squadra si chiamava ancora China Racing e aveva vinto il titolo con Nelson Piquet Jr).

GARA FORMULA E JAKARTA 2025: TICKTUM SFRUTTA L’OCCASIONE

Partito dalla quinta casella in griglia, Ticktum ha saputo approfittare di una fase di gara ricca di eventi, tra cui due Full Course Yellow e una Safety Car. Il sorpasso chiave è arrivato al giro 29 durante la seconda attivazione dell’Attack Mode, quando è riuscito a scavalcare Jake Dennis, allora leader di gara dopo aver segnato la pole position in qualifica.

Nei giri conclusivi ha dovuto resistere alla pressione di Edoardo Mortara (Mahindra Racing), ma ha mantenuto il sangue freddo e ha portato la Cupra Kiro alla sua prima vittoria in Formula E dopo 60 tentativi.

PROBLEMI PER DENNIS E DE VRIES: SFUMA IL PODIO

Jake Dennis (Andretti Formula E) e Nyck De Vries (Mahindra Racing) sembravano in controllo nella prima parte di gara. Tuttavia, un contatto al giro 23 ha comportato per De Vries una penalità di 10 secondi per una manovra pericolosa in frenata alla curva 1. Poco dopo, problemi tecnici hanno costretto l’olandese al ritiro. Dennis, scivolato indietro nel finale, è rientrato ai box, dicendo addio al podio.

RISULTATI E-PRIX JAKARTA 2025

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Dan TICKTUM Cupra Kiro 48:33.418 38 25 2 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +0.371 38 18 3 Nico MÜLLER Andretti Formula E +2.936 38 15 4 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +4.316 38 12 5 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +4.833 38 10 6 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E +5.741 38 8 7 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E +6.060 38 6 8 Sebastien BUEMI Envision Racing +7.513 38 5 9 Robin FRIJNS Envision Racing +7.745 38 2 10 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +10.142 38 1 11 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +13.128 38 12 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +14.387 38 13 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E +14.965 38 14 Norman NATO Nissan Formula E Team +15.241 38 15 David BECKMANN Cupra Kiro +16.011 38 16 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +20.541 38 17 Jake DENNIS Andretti Formula E +33.034 38 3 18 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E +34.737 38 19 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING Ritirato 31 20 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing Ritirato 30 21 Jake HUGHES Maserati MSG Racing Ritirato 29 22 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE Ritirato 8

Sebastien Buemi, +1 punto per il giro veloce in top-10

Jake Dennis, +3 punti per la pole position.

FORMULA E 2025: ROWLAND IN PIENO CONTROLLO DELLA CLASSIFICA

I risultati dell'E-Prix di Jakarta permettono a Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) di conservare la leadership del campionato Piloti, nonostante una penalità per contatto con Maximilian Gunther (DS Penske) che gli ha permesso di raccogliere soltanto un punto.

Anche Pascal Wehrlein (Porsche), il suo più diretto inseguitore nella generale non ha infatti raccolto risultati utili, mantenendo inalterati gli equilibri di classifica in vista delle doppie gare di Berlino e Londra che chiuderanno la stagione. Con quasi 70 punti di vantaggio, il pilota inglese di casa Nissan può affrontare con un certo grado di serenità le ultime quattro gare, nonostante i tanti punti che devono ancora essere assegnati.

CONCLUSIONE: TICKTUM RILANCIA CUPRA, OCCHI PUNTATI SU BERLINO

Il Jakarta E-Prix 2025 segna un momento cruciale per la stagione, con sei vincitori diversi nelle ultime sei gare. La vittoria di Ticktum con cupra kiro riaccende l’interesse per un finale di campionato ancora apertissimo. Tutti gli occhi ora sono puntati su Berlino, dove si disputeranno i Round 13 e 14 il 12 e 13 luglio.

Pubblicato da Alessio Ricci, 21/06/2025