Anteprima Formula E E-Prix Jakarta 2025: orari tv, meteo, circuito

La stagione 2024-2025 di Fia Formula E si avvia nella sua fase decisiva, con l'E-Prix di Jakarta che servirà a stabilire se vivremo o meno un finale di campionato incerto e combattuto: il dominatore della stagione Oliver Rowland ha infatti raccolto pochissimo nella doppia gara di Shanghai ma resta comunque il superfavorito per la vittoria.

Il pilota inglese di casa Nissan è infatti al comando della generale con 171 punti, ben 68 in più del primo degli inseguitori Pascal Wehrlein (Porsche). Una situazione quasi inedita per una categoria che ha sempre fatto dell'incertezza e dell'imprevedibilità nei risultati la sua cifra più caratteristica. Riusciranno dunque gli avversari di Rowland a rifarsi sotto in classifica o ci avviamo verso un finale in cui si confermerà il dominio della casa giapponese?

FORMULA E E-PRIX JAKARTA 2025: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Dopo gli appuntamenti sul circuito permanente di Shanghai (opportunamente modificato per le monoposto elettriche rispetto al disegno classico, usato dalla F1), la Formula E torna nel suo habitat naturale: un tracciato cittadino. La pista indonesiana, lunga 2.370 metri, sorge nella pittoresca zona costiera di Ancol Beach, e consta di curve ad angolo retto inframmezzate da rettilinei, ma anche da interessanti cambi di pendenza e cruve sopraelevate. Uno scenario interessante che promette di regalare spettacolo, sorpassi e colpi di scena.

E-Prix Jakarta 2025: la mappa del circuito | Foto: Formula E

L’organizzazione di un E-Prix in Indonesia è stata una delle grandi novità della stagione 2022 di Formula E. La corsa si è poi ripetuta nel 2023 mentre è saltata nella passata stagione a causa delle concomitanza della data scelta per la corsa con le elezioni presidenziali nel Paese. Tre i piloti diversi a vincere le tre diverse gare sul Jakarta International E-Prix Circuit: Mitch Evans (Jaguar) si è imposto nel 2022, mentre Pascal Wehrlein (Porsche) e Maximilian Gunther (Maserati) si sono divisi i titoli nell'edizione 2023 con doppio appuntamento. Nel 2025, invece, si tornerà all'assetto tradizionale con una sola gara in programma nel weekend.

La Formula E completa la tripletta di gare consecutive in Asia e, quindi, dopo Giappone e Cina gli orari tv dell'evento in Indonesia prevedono attività notturna per le prove libere e le qualifiche, con la gara al mattino in una collocazione oraria abbastanza comoda per gli spettatori europei. Per quanto riguarda le trasmissioni tv, confermata la trasmissione in diretta e in chiaro su Mediaset Canale 20 (oltre al solito streaming online) e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana dell'E-Prix di Jakarta:

Prove Libere 1 – Venerdì 20 giugno, ore 11.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 21 giugno, ore 03.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 21 giugno, ore 05.20: Sportmediaset.it, Discovery+.

Gara – Sabato 21 giugno, ore 10.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1, Discovery+.+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

Il weekend della Formula E a Jakarta potrebbe essere di nuovo disturbato dal meteo avverso ma anche dal gran caldo e dalla grande umidità. Le temperature massime saranno infatti sempre oltre i 30 gradi sia nella giornata di venerdì, sia in quella di sabato. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Google Meteo:

Venerdì 20 giugno – Temporali sparsi, 45% possibilità di precipitazioni, temperature 24-31°C.

Sabato 21 giugno – Pioggia leggera, 40% possibilità di precipitazioni, temperature 24-31°C.

Qui laclassifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2024-2025 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare ilcalendario aggiornato della stagione numero 11della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 18/06/2025