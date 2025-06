E-Prix Shanghai-2 2025: Cassidy domina con la pioggia, Porsche sul podio, Rowland a zero

La Formula E torna in pista a Shanghai per il secondo dei due E-Prix del weekend cinese ed è la Jaguar che torna a festeggiare

FORMULA E SHANGHAI-2 2025: CASSIDY DOMINA, PORSCHE SUL PODIO

Nick Cassidy conquista una netta vittoria nella gara di domenica sul circuito permanente di Shanghai, imponendosi in una prova condizionata dalla pioggia e dal grip precario. Il neozelandese della Jaguar ha condotto l’undicesima tappa del campionato Formula E 2025 dal semaforo verde alla bandiera a scacchi, firmando la sua prima vittoria dell’era Gen3 Evo che lo ha visto fin qui piuttosto in ombra.

QUALIFICHE RIDOTTE, MA DECISIVE

Le condizioni meteo hanno influenzato fin dal mattino lo svolgimento del weekend cinese. Una qualifica ridotta alla sola fase a gruppi – a causa della pioggia intensa – ha comunque permesso a Cassidy di assicurarsi la pole position. Una posizione che si è rivelata decisiva viste le difficoltà di sorpasso sul tracciato bagnato.

GARA REGOLARE, MA TUTT'ALTRO CHE SEMPLICE

Nonostante la pioggia sia andata attenuandosi durante la corsa, il fondo stradale è rimasto viscido per tutta la durata dell’evento. Cassidy ha mantenuto il controllo della gara sin dal via, gestendo il passo e le attivazioni dell’Attack Mode senza commettere errori. Una prestazione solida, premiata con la seconda vittoria stagionale per una Jaguar che partiva come grande favorita per la vittoria del campionato, insieme a Porsche, e che invece ha vissuto fin qui un Mondiale piuttosto complesso.

Alle spalle del vincitore, sorridono i piloti di casa Porsche: Pascal Wehrlein ha avuto la meglio sul compagno di squadra Antonio Felix da Costa, grazie a una gestione più efficace della strategia energetica e delle attivazioni dell’Attack Mode. Con il secondo e terzo posto finale, Porsche riscatta la gara opaca di sabato e approfitta della giornata no di Nissan, con Rowland che chiude fuori dalla zona punti, per tornare in vetta alla classifica squadre e rifarsi sotto in quella Piloti.

CLASSIFICA E PIAZZAMENTI

Fuori dal podio, si segnalano buone prove per Jake Hughes (Maserati MSG Racing), quarto, e Jean-Eric Vergne (DS PENSKE), quinto. Sesto Nico Muller su Andretti, seguito da Stoffel Vandoorne (settimo), Robin Frijns, Lucas di Grassi e Taylor Barnard (decimo).

Le condizioni meteo hanno messo in difficoltà anche nomi di peso come Jake Dennis, Nyck de Vries e lo stesso Vandoorne. Nonostante ciò, ben 21 delle 22 monoposto sono arrivate al traguardo, a conferma dell’affidabilità delle vetture Gen3 Evo.

CLASSIFICHE AGGIORNATE: ROWLAND RESTA LEADER

Con l’undicesimo round archiviato, la classifica piloti vede Oliver Rowland ancora al comando con 68 punti di vantaggio su Wehrlein. Porsche riconquista il primo posto nella classifica team, mentre Nissan mantiene il primato tra i costruttori della Formula E.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: JAKARTA, 21 GIUGNO

La stagione prosegue con il Round 12, in programma a Jakarta il prossimo 21 giugno. Una tappa che potrebbe rimescolare ulteriormente le carte in ottica mondiale.

FORMULA E E-PRIX SHANGHAI-2, ORDINE D'ARRIVO

Pos. Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Nick Cassidy Jaguar TCS Racing 45:54.828 31 25 2 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche +7.126 31 19 3 Antonio Felix da Costa TAG Heuer Porsche +19.444 31 15 4 Jake Hughes Maserati MSG Racing +21.034 31 12 5 Jean-Eric Vergne DS PENSKE +27.705 31 10 6 Nico Müller Andretti Formula E +40.675 31 8 7 Stoffel Vandoorne Maserati MSG Racing +42.242 31 6 8 Robin Frijns Envision Racing +47.642 31 4 9 Lucas di Grassi ABT Lola Yamaha +52.170 31 2 10 Taylor Barnard NEOM McLaren +52.965 31 1 11 Zane Maloney ABT Lola Yamaha +58.578 31 0 12 Nyck de Vries Mahindra Racing +1:00.357 31 0 13 Oliver Rowland Nissan Formula E +1:01.595 31 0 14 Mitch Evans Jaguar TCS Racing +1:03.205 31 0 15 Sam Bird NEOM McLaren +1:04.363 31 0 16 Dan Ticktum Cupra Kiro +1:05.259 31 0 17 Jake Dennis Andretti Formula E +1:07.093 31 0 18 Sébastien Buemi Envision Racing +1:07.892 31 0 19 Edoardo Mortara Mahindra Racing +1:09.668 31 0 20 David Beckmann Cupra Kiro +1:11.727 31 0 21 Norman Nato Nissan Formula E +1:12.814 31 0 22 Maximilian Günther DS PENSKE Ritirato 18 0

Pascal Wehrlein, +1 punto per il giro più veloce della gara

Pubblicato da Alessio Ricci, 01/06/2025