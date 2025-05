E-Prix Shanghai-1 2025: Gunther firma la doppietta DS, Vergne batte Barnard in un finale caos

La Formula E torna in pista a Shanghai per il primo dei due E-Prix del weekend cinese ed è la DS Penske a condurre i giochi

E-PRIX SHANGHAI-1: DOPPIETTA DS, VITTORIA PER GUNTHER

Maximilian Gunther conquista la vittoria nel primo dei due E-Prix di Shanghai di Formula E con una prestazione solida e strategicamente impeccabile. Alle sue spalle, il compagno di squadra Jean-Eric Vergne chiude secondo grazie a un sorpasso decisivo all’ultima curva. La DS Penske festeggia così una doppietta storica, la prima nella sua storia nella categoria elettrica considerando anche il periodo in cui la squadra si chiamava Dragon Racing.

GUNTHER GESTISCE, VERGNE CAPITALIZZA

In una gara caratterizzata da molteplici cambi di posizione, strategie energetiche e uso tattico dell’Attack Mode e del Pit Boost, è stato Maximilian Gunther a imporsi al termine dei 28 giri dello Shanghai E-Prix. Il tedesco, partito dalla pole position, ha costruito la sua vittoria nel corso della seconda metà di gara, sfruttando al meglio le finestre strategiche per attivare le modalità extra di potenza.

A garantire il margine decisivo è stata l’attivazione tardiva dell’ultima modalità d'attacco, combinata a un consumo della batteria ben bilanciato. Quando ha superato Oliver Rowland sul rettilineo principale al giro 26, il pilota DS Penske aveva accumulato abbastanza margine da non dover più guardarsi indietro.

FINALE ACCESO PER IL PODIO

La lotta per la seconda posizione ha invece animato gli ultimi giri. Dopo che Taylor Barnard (McLaren-Nissan) aveva temporaneamente guadagnato la leadership grazie a un’azione incisiva alla chicane nel giro 21, il giovane britannico ha dovuto cedere prima a Rowland e infine a Vergne.

Rowland, leader della classifica generale, sembrava in controllo con un’ultima finestra di Attack Mode ancora disponibile, ma nel finale ha pagato una gestione della batteria più aggressiva ed è scivolato indietro. Barnard ha tentato il tutto per tutto con un sorpasso all’esterno su Rowland al giro 27, ma è stato poi beffato sia da Dan Ticktum (Cupra) che da Vergne, il quale ha trovato spazio all’interno della chicane per conquistare la piazza d’onore.

PROTAGONISTI E STRATEGIE

La gara è partita in modo vivace con Pascal Wehrlein (Porsche) che ha guadagnato la testa alla prima curva, salvo poi scivolare indietro nella fase centrale. Notevole anche la progressione di Nyck De Vries, tornato competitivo con Mahindra e capace di condurre nei primi giri prima di perdere terreno dopo il Pit Boost.

Tra le strategie più efficaci, quella di Nico Muller, che ha anticipato la sosta per il Pit boost, guadagnando temporaneamente la leadership virtuale, salvo poi essere superato nel finale. Frijns e Di Grassi si sono distinti per i numerosi sorpassi dal fondo, ma entrambi hanno concluso fuori dalla zona podio.

CLASSIFICA E IMPLICAZIONI PER IL CAMPIONATO

Con questo risultato, Gunther si rilancia nella lotta al vertice, mentre Rowland, pur senza salire sul podio, consolida la sua leadership nella generale quando il campionato entra nel vivo. La DS Penske, invece, può celebrare una prestazione di squadra finalmente incisiva, con due piloti nelle prime due posizioni.

La stagione proseguirà domani con il secondo E-Prix di Shanghai, che vedrà strategie differenziate visto che non bisognerà effettuare il pit stop per la ricarica della batteria. La partenza sarà intorno alle 9.00 del mattino, con diretta tv su Italia 1 e sui canali Eurosport (qui tutti i dettagli).

FORMULA E E-PRIX SHANGHAI-1, ORDINE D'ARRIVO

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE 36:43.328 29 28 2 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +7.016 29 18 3 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E +7.488 29 16 4 Dan TICKTUM Cupra Kiro +7.866 29 12 5 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +8.140 29 10 6 Norman NATO Nissan Formula E Team +8.242 29 8 7 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E +8.458 29 6 8 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +8.875 29 4 9 Sebastien BUEMI Envision Racing +9.369 29 2 10 Robin FRIJNS Envision Racing +9.677 29 1 11 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing +10.972 29 12 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +11.326 29 13 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +11.873 29 14 David BECKMANN Cupra Kiro +12.123 29 15 Nico MÜLLER Andretti Formula E +13.343 29 16 Jake HUGHES Maserati MSG Racing +13.695 29 17 Jake DENNIS Andretti Formula E +13.810 29 18 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E +16.559 29 19 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E +19.327 29 20 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +43.437 29 21 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +50.858 29 22 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING Ritirato 24

Maximilian Gunther, +3 punti per la pole position.

Taylor Barnard, +1 punto per il giro più veloce in top-10.

