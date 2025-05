Anteprima Formula E E-Prix Shanghai 2025: orari tv, meteo, circuito

La stagione 2024-2025 di Fia Formula E entra nel vivo con il doppio E-Prix di Shanghai, che segue gli appuntamenti a Monte Carlo e a Tokyo. A ospitare le monoposto elettriche è il circuito di Shanghai, già usato dalla Formula 1 seppur in versione rivisitata ed esclusiva per le macchine a batteria più veloci al mondo. I round 10 e 11 della stagione possono essere decisivi nella rincorsa a Oliver Rowland, che tra il Principato di Monaco e il Giappone ha preso il largo in classifica scavando un gap sui rivali insolito per il campionato di Formula E. Qualcuno riuscirà a spezzare il dominio dell'inglese della Nissan?

FORMULA E E-PRIX SHANGHAI 2025: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Dopo lo show sul circuito cittadino di Tokyo, realizzato sull'isola di Odaiba, la Formula E torna su un tracciato permanente, lo Shanghai International Circuit dove corre anche la Formula 1. Il layout per il mondiale elettrico, lungo 3.051 metri, condivide con il campionato del mondo di F1 tutta la parte iniziale della pista, con le monoposto elettriche che poi svoltano a sinistra dopo curva-9, tagliando con una chicane stretta per rientrare sul rettilineo di partenza. 12 le curve e tanti i punti veloci con varie opportunità di sorpasso, che potrebbero rendere estremamente importante la gestione della carica della batteria.

Il circuito di Shanghai ha esordito nel calendario della Formula E solo nel 2024 quando a spartirsi le vittorie sono stati Mitch Evans su Jaguar e Antonio Felix Da Costa su Porsche. È anche vero che la Cina ha una lunga tradizione nella serie elettrica. A Pechino, ad esempio, undici anni fa si è disputata la prima gara della storia del campionato. Dopo le edizioni 2014 e 2015 nella capitale del Paese, la Formula E si è poi spostata a Hong Kong, in cui si è corso nelle successive tre stagioni (2016-17, 2017-18 e 2018-19), ma va sottolineato che nel 2019 le monoposto hanno gareggiato anche sul circuito di Sanya (l'edizione 2020 è stata poi cancellata per via della pandemia da Covid-19). Parlando di statistiche, l'unico pilota a vincere in due occasioni in terra cinese è stato Sebastien Buemi, trionfatore a Pechino 2015 e Hong Kong 2016. Una vittoria a testa, invece, per Lucas Di Grassi (Pechino 2014), Sam Bird (gara-1 Hong Kong 2017) Felix Rosenqvist (gara-2 Hong Kong 2017), Edoardo Mortara (Hong Kong 2019) e Jean-Eric Vergne (Sanya 2019), oltre ai già citati Evans (gara-1 Shanghai 2024) e Da Costa (gara-2 Shanghai 2024).

La Formula E si trasferisce in Cina e, quindi, gli orari tv dell'evento non sono particolarmente favorevoli per gli spettatori europei. Non saranno necessarie levatacce al mattino presto, ma chi vorrà seguire in diretta le due gare non potrà neppure restare troppo tempo nel letto a sonnecchiare. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in diretta e in chiaro su Mediaset Italia 1 (oltre al solito streaming online) e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana dell'E-Prix di Tokyo:

Prove Libere 1 – Venerdì 30 maggio, ore 10.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 31 maggio, ore 02.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 31 maggio, ore 04.20: Sportmediaset.it, Discovery+.

Gara 1 – Sabato 31 maggio, ore 09.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 2, Discovery+.

Prove Libere 3 – Domenica 1 giugno, ore 02.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 18 maggio, ore 04.20: Sportmediaset.it, Discovery+.

Gara 2 – Domenica 18 maggio ore 09.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 1, Discovery+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Il weekend della Formula E a Shanghai potrebbe essere di nuovo disturbato - così come è successo anche a Monte Carlo e Tokyo - dal meteo incerto. Le temperature sono piuttosto calde nelle giornate di venerdì e sabato, mentre è previsto un crollo del termometro in vista dell'E-Prix di domenica. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Google Meteo:

Venerdì 30 maggio – Soleggiato, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 19-28°C.

Sabato 31 maggio – Nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 20-27°C.

Domenica 1 giugno – Pioggia leggera, 25% possibilità di precipitazioni, temperature 20-22°C.

