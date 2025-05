E-Prix Tokyo-2 2025: Nissan inarrestabile, Rowland vince ancora e mette le mani sul titolo

La Formula E torna in pista a Tokyo per il secondo E-Prix in Giappone della stagione 2025: Rowland e Nissan profeti in patria

A TOKYO VINCE ROWLAND, NISSAN SEMPRE PIÙ DOMINANTE

Oliver Rowland conferma la propria leadership nella stagione 2024/2025 di Formula E e anzi allunga in classifica rendendosi sempre più dominatore del Mondiale anche grazie ai passi falsi dei rivali diretti. A Tokyo, il pilota britannico di casa Nissan ha regalato alla casa giapponese la tanto agognata vittoria nella gara di casa, sfruttando nel modo più efficace l’Attack Mode per superare Pascal Wehrlein (Porsche) nel finale e ottenere la quarta vittoria stagionale.

STRATEGIA E TEMPISMO: LA CHIAVE DEL SUCCESSO NISSAN

Partito dalla pole position per il secondo giorno di fila - stavolta, sull'asciutto, le qualifiche si sono però disputate regolarmente dopo il nubifragio che ha colpito la metropoli giapponese e soprattutto l'isola di Odaiba nella giornata di ieri - Rowland ha gestito al meglio il ritmo di gara e ha ritardato l’attivazione del secondo Attack Mode. Una scelta rischiosa, ma rivelatasi decisiva: nei minuti conclusivi il leader del mondiale elettrico ha infatti sorpassato Wehrlein tra le curve 15 e 16, assicurandosi il primo posto a pochi giri dal termine.

PASSAGGIO DI CONSEGNE PORSCHE-NISSAN?

Il pilota Porsche ha comandato nella fase centrale della corsa, ma ha pagato un consumo energetico più elevato nella parte finale. Pur difendendosi con determinazione, il pilota tedesco campione del mondo in carica ha dovuto cedere il passo al rivale della Nissan, accontentandosi della seconda posizione. Un avvicendamento al vertice che sa quasi di passaggio di consegne dello scettro di campione.

Complice anche il ritiro di Antonio Felix Da Costa, che era il primo degli inseguitori di Rowland in classifica generale, costretto ad alzare bandiera bianca dopo un contatto al giro 13 con la Mahindra di Edoardo Mortara, il pilota inglese è infatti sempre più in fuga solitaria mostrando un dominio non certo comune per i campionati di Formula E.

TICKTUM FESTEGGIA IL PRIMO PODIO IN FORMULA E

A festeggiare il terzo posto alle spalle di Rowland e Wehrlein c'è poi una faccia nuova: Dan Ticktum (Cupra Kiro) ottiene infatti il suo primo podio nella categoria elettrica e regala al team il miglior risultato dal debutto nel 2018. Una Safety Car nel finale ha vanificato le sue chance di lottare per la vittoria, nonostante una buona gestione dell’energia disponibile.

DENNIS RISALE DAL FONDO E CONQUISTA IL QUARTO POSTO

Jake Dennis ha recuperato ben dieci posizioni grazie a una strategia efficace e all’utilizzo ottimale dell’Attack Mode. Partito 14°, ha chiuso quarto dopo aver superato diversi avversari con manovre pulite e decise.

Un contatto tra Mortara e Barnard ha causato l’ingresso della Safety Car a pochi minuti dalla fine. Mortara è stato penalizzato con cinque secondi. Alla ripartenza Rowland ha conservato la testa della gara fino alla bandiera a scacchi, respingendo gli ultimi tentativi di assalto da parte di Wehrlein.

CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI: NISSAN ALLUNGA

Con la vittoria di Tokyo, Rowland sale a 161 punti, mentre Wehrlein segue a quota 84. Anche nella classifica team e costruttori, Nissan è ora in testa davanti a Porsche. Prossima tappa: doppio appuntamento a Shanghai il 31 maggio e 1 giugno.

FORMULA E E-PRIX TOKYO-2, ORDINE D'ARRIVO

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team 45:51.352 32 28 2 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +0.337 32 18 3 Dan TICKTUM Cupra Kiro +0.901 32 15 4 Jake DENNIS Andretti Formula E +1.156 32 12 5 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E +2.917 32 10 6 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +3.698 32 8 7 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +3.995 32 6 8 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E +4.327 32 5 9 Sebastien BUEMI Envision Racing +4.884 32 2 10 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE +5.186 32 1 11 Nico MÜLLER Andretti Formula E +6.088 32 12 Edoardo MORTARA* MAHINDRA RACING +6.694 32 13 David BECKMANN Cupra Kiro +6.892 32 14 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E +7.898 32 15 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +10.192 32 16 Robin FRIJNS Envision Racing +10.560 32 17 Norman NATO** Nissan Formula E Team +14.686 32 18 Jake HUGHES Maserati MSG Racing +1:12.476 32 19 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E Ritirato 28 20 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing Ritirato 28 21 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E Ritirato 12 22 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing Non partito 0

Oliver Rowland, +3 punti per la pole position.

Sam Bird, +1 punto per il giro più veloce della gara.

*Edoardo Mortara, +5 secondi di penalità per aver causato un incidente.

**Norman Nato, +5 secondi di penalità per eccesso di velocità in regime di Full Course Yellow.

