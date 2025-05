Anteprima Formula E E-Prix Tokyo 2025: orari tv, meteo, circuito

La stagione 2024-2025 di Fia Formula E entra nella sua fase decisiva: così, dopo una domenica di pausa dopo il doppio appuntamento di Monte Carlo, le monoposto della serie elettrica volano dall'altra parte del mondo per disputare i due E-Prix di Tokyo. La pista cittadina realizzata sull'isola artificiale di Odaiba, sede di molti centri commerciali e attività ricreative della metropoli giapponese ospita quindi i round 8 e 9 del mondiale per monoposto full electric, che arrivano nel Paese del Sol Levante con un Oliver Rowland sempre più in fuga iridata al volante di una Nissan che vuole fare festa davanti al proprio pubblico. Attenzione però alla Porsche campione del mondo in carica che non è ancora pronta a tirare i remi in barca, e a una Jaguar molto forte nelle passate stagioni e ancora in cerca di riscatto con le macchine di Gen3 Evo che hanno debuttato quest'anno. Chi avrà la meglio?

FORMULA E E-PRIX TOKYO 2025: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Dopo lo show del Principato di Monaco, la Formula E torna su un circuito relativamente nuovo - ha debuttato soltanto nella scorsa stagione - ma perfettamente in linea con la tradizione del campionato. Lungo 2.575 metri, con 18 curve e tratti lentissimi e super tortuosi alternati a lunghi rettilinei e staccate vigorose, dove è possibile fare dei sorpassi, il Tokyo Street Circuit sorge sull'isola artificiale di Odaiba situata nella baia della capitale giapponese, nei pressi del caratteristico centro espositivo Tokyo Big Sight. Attenzione anche e soprattutto al caratteristico asfalto ricco di avvallamenti, e con un paio di variazioni altimetriche che possono mettere in difficoltà i piloti.

Come detto, il circuito di Tokyo-Odaiba ha debuttato in Formula E soltanto nella passata stagione, quando si è disputato un singolo E-Prix e non, come quest'anno, un doppio appuntamento. A vincere è stato Maximilian Gunther al volante della Maserati, seguito da Oliver Rowland (Nissan) e Jake Dennis (Andretti-Porsche). La pole position fu segnata invece da Rowland, l'attuale leader del campionato del mondo che inevitabilmente arriva in Giappone da grande favorito.

La Formula E si trasferisce in Giappone e, quindi, gli orari tv dell'evento non sono particolarmente favorevoli per gli spettatori europei. Non saranno necessarie levatacce al mattino presto, ma chi vorrà seguire in diretta le due gare non potrà neppure restare troppo tempo nel letto a sonnecchiare. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in diretta e in chiaro su Mediaset Canale 20 (oltre al solito streaming online) e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana dell'E-Prix di Tokyo:

Prove Libere 1 – Venerdì 16 maggio, ore 09.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 17 maggio, ore 01.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 17 maggio, ore 03.20: Sportmediaset.it, Discovery+.

Gara 1 – Sabato 17 maggio, ore 08.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1, Discovery+.

Prove Libere 3 – Domenica 18 maggio, ore 01.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 18 maggio, ore 03.20: Sportmediaset.it, Discovery+.

Gara 2 – Domenica 18 maggio ore 08.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1, Discovery+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

Il weekend della Formula E a Tokyo potrebbe essere di nuovo disturbato - così come è successo anche a Monte Carlo - dal meteo incerto. Le temperature sono piuttosto calde con il rischio di precipitazioni soprattutto per la giornata di sabato. Le temperature, in linea con il periodo, saranno invece intorno ai 20 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Google Meteo:

Venerdì 16 maggio – Nuvoloso, 40% possibilità di precipitazioni, temperature 17-26°C.

Sabato 17 maggio – Nuvoloso con piogge, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 18-24°C.

Domenica 18 maggio – Nuvoloso, 40% possibilità di precipitazioni, temperature 19-27°C.

Qui laclassifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2024-2025 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare ilcalendario aggiornato della stagione numero 11della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/05/2025