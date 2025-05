Formula E E-Prix Monte Carlo-1 2025: festa Nissan, Rowland vince e allunga in classifica

ROWLAND TRIONFA A MONTE CARLO: È IL PILOTA DA BATTERE IN FORMULA E

Oliver Rowland si è imposto nel sesto round del campionato mondiale di Formula E 2024/2025, dominando l’E-Prix di Monaco dopo una gara tatticamente impeccabile. Per il pilota inglese di casa Nissan, che si conferma a tutti gli effetti uno dei migliori interpreti di questa generazione di monoposto elettriche, si tratta della terza vittoria in sei gare. Un risultato che gli consente di consolidare il primo posto nella classifica piloti Formula E 2025 con un margine di 34 punti sul primo degli inseguitori, Pascal Wehrlein.

Con una strategia perfettamente gestita e il ritorno del PitBoost, il pit-stop per la ricarica veloce delle batterie già sperimentato a Jeddah, la Nissan ha messo in campo una prestazione solida. Dopo essere partito dalla seconda posizione in griglia, Rowland ha superato Taylor Barnard (McLaren-Nissan) al 13° giro, sfruttando un errore del giovane inglese alla chicane del Porto.

SINTESI DELLA GARA: SORPASSI DECISIVI E GESTIONE STRATEGICA DELL’ATTACK MODE

Dopo una partenza regolare, l’ordine dei primi giri ha visto Barnard guidare davanti a Rowland, De Vries (Mahindra), Ticktum (CUPRA), Wehrlein (Porsche), Dennis (Andretti) e il resto del gruppo. Le fasi iniziali sono state caratterizzate da una gestione attenta delle risorse energetiche e delle attivazioni dell’Attack Mode da 50kWdi potenza extra a trazione integrale, elemento chiave in questa stagione.

Il momento decisivo è arrivato al 27° giro: con una manovra precisa, Rowland ha superato prima i due piloti di casa Andretti-Porsche e poi De Vries nel tunnel, prendendo la testa della gara e mantenendola fino al traguardo con oltre 2 secondi di margine.

PENALITÀ E POSIZIONI FINALI: MAHINDRA SUL PODIO, DENNIS 3°

Dietro a Rowland, Dennis ha tagliato il traguardo in terza posizione ma è stato penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità sotto regime di Full Course Yellow - imposto dopo l'incidente del principale rivale di Rowland nella generale, un Antonio Felix Da Costa finito contro le barriere nel tentativo di superare la Mahindra di Mortara - retrocedendo a 7.5 secondi dal leader ma senza perdere posizioni. Mueller (Andretti), apparentemente destinato al quarto posto, è stato infine beffato al fotofinish dall'italo-svizzero Edoardo Mortara.

COME CAMBIA LA CLASSIFICA FORMULA E 2025

Con la vittoria a Monaco, Oliver Rowland guida la classifica generale Formula E 2025 con 34 punti di vantaggio su Pascal Wehrlein, con Antonio Felix Da Costa che inevitabilmente perde terreno. Nella classifica costruttori, Porsche mantiene la testa con soli 9 punti di margine su Nissan, mentre Mahindra risale al terzo posto grazie al primo podio di De Vries dal 2022. Qui la classifica aggiornata.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: GARA 2 DEL DOPPIO ROUND NEL PRINCIPATO

La stagione di Formula E prosegue domani con il round 7 del doppio appuntamento a Monaco, in programma alle ore 15:00. Una nuova occasione per la Nissan di confermare il proprio stato di forma e per gli inseguitori di accorciare le distanze nella corsa al titolo.

FORMULA E E-PRIX MONACO-1 2025: ORDINE D'ARRIVO E RISULTATI

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team 52:21.444 30 25 2 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +2.116 30 18 3 Jake DENNIS Andretti Formula E +7.523 30 15 4 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +11.375 30 12 5 Nico MÜLLER Andretti Formula E +11.531 30 10 6 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +11.887 30 9 7 Dan TICKTUM Cupra Kiro +12.731 30 6 8 Robin FRIJNS Envision Racing +14.848 30 4 9 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing +16.306 30 2 10 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE +16.340 30 1 11 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E +16.683 30 12 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +17.579 30 13 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E +18.105 30 14 Norman NATO Nissan Formula E Team +18.129 30 15 David BECKMANN Cupra Kiro +20.761 30 16 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E +20.913 30 17 Jake HUGHES Maserati MSG Racing +21.274 30 18 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +57.435 30 19 Sebastien BUEMI Envision Racing +1:06.542 30 20 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +1:07.087 30 21 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E +1:14.218 30 22 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E Ritirato 7

