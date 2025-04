Formula E, E-Prix Miami 2025: Wehrlein doma caos e penalità e vince dopo la bandiera rossa

EPRIX MIAMI, PORSCHE TORNA AL VERTICE CON WEHRLEIN

Pascal Wehrlein conquista la vittoria al Miami E-Prix 2025 di Formula E al termine di una gara condizionata da una bandierea rossa nel finale e da una serie di penalità post-gara che hanno riscritto la classifica. Il pilota Porsche ha saputo interpretare alla perfezione le dinamiche strategiche di una gara intensa e spezzettata, chiudendo al secondo posto sotto la bandiera a scacchi ma ereditando il successo dopo le sanzioni inflitte ai suoi rivali.

LA GARA: GESTIONE, STRATEGIE E COLPI DI SCENA

Partito alle spalle del compagno di squadra Antonio Felix da Costa, Wehrlein ha gestito la sua corsa con pazienza e precisione. Grazie a un’attivazione ben calibrata dell’Attack Mode da 50kW aggiuntivi di potenza, è riuscito a superare da Costa proprio poco prima che un incidente tra tre macchine innescasse l’interruzione della gara con bandiera rossa.

La ripartenza ha offerto solo cinque giri per concludere l’E-Prix. Molti piloti non sono riusciti a completare la seconda attivazione obbligatoria dell’Attack Mode prima del traguardo. Tra questi, Norman Nato, partito dalla pole e primo al traguardo, e quindi penalizzato dopo la gara per non aver rispettato il regolamento che impone a tutti di ''spendere'' la doppia attivazione della modalità d'attacco.

PODIO INEDITO PER LOLA YAMAHA

Dietro a Wehrlein, a trarre vantaggio delle penalità è stato Lucas di Grassi, che ha così portato a casa il primo podio per Lola Yamaha ABT. Il brasiliano ha mantenuto un ritmo costante e si è fatto trovare pronto nel momento cruciale, confermando il potenziale del team in questa stagione.

Chiude terzo Antonio Felix da Costa, che condivide con Wehrlein un doppio podio importante per Porsche, pur con il rammarico di una vittoria sfumata che sembrava pienamente alla sua portata.

Muller impressiona, punti per Maloney

In rimonta da centro gruppo, Nico Muller ha concluso quarto con Andretti-Porsche, mentre Edoardo Mortara ha raccolto altri punti preziosi per una Mahindra in crescita. Completano la top 10: Nato (primo al traguardo, come detto, ma arretrato dopo la sanzione di 10 secondi), Dan Ticktum (Cupra), Robin Frijns (Envision-Jaguar), Jake Dennis (Andretti-Porsche) e il leader del campionato Oliver Rowland, anche lui penalizzato per la mancata attivazione dell'Attack Mode.

CLASSIFICHE AGGIORNATE E CALENDARIO

Grazie al risultato di Miami, Wehrlein sale al terzo posto nella classifica piloti, dietro al leader Oliver Rowland (Nissan) e al compagno di squadra Da Costa. Nella classifica team, la Porsche guida con 105 punti, davanti a Nissan con 80. Tra i costruttori è Nissan al comando con 146 punti contro i 120 di Porsche.

La stagione di Formula E 2025 prosegue con il primo storico doppio appuntamento nel Principato di Monaco, in programma il 3 e 4 maggio. Dopo quanto visto a Miami, la lotta per il titolo resta apertissima.

FORMULA E-PRIX MIAMI 2025: L'ORDINE D'ARRIVO

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 1:04:19.723 26 26 2 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E +5.619 26 18 3 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +6.084 26 15 4 Nico MÜLLER Andretti Formula E +8.447 26 12 5 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +9.070 26 10 6 Norman NATO* Nissan Formula E Team +9.881 26 11 7 Dan TICKTUM Cupra Kiro +10.033 26 6 8 Robin FRIJNS* Envision Racing +10.142 26 4 9 Jake DENNIS Andretti Formula E +10.329 26 2 10 Oliver ROWLAND* Nissan Formula E Team +10.925 26 1 11 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +11.324 26 12 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +11.496 26 13 Sebastien BUEMI Envision Racing +11.868 26 14 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing +12.159 26 15 Nick CASSIDY** Jaguar TCS Racing +12.326 26 16 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +12.704 26 17 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE +13.592 26 18 Sam BIRD* NEOM McLaren Formula E +13.780 26 19 Zane MALONEY*** LOLA YAMAHA ABT Formula E +15.799 26 20 Taylor BARNARD* NEOM McLaren Formula E +17.729 26 21 David BECKMANN Cupra Kiro Ritirato 21 22 Jake HUGHES Maserati MSG Racing Ritirato 19

*+10 secondi di penalità per non aver attivato correttamente gli Attack Mode.

**Nick Cassidy, +5 secondi di penalità per aver lasciato la pista e tratto vantaggio.

***Zane Maloney, +5 secondi di penalità per non aver rispettato le indicazioni del direttore di gara.



