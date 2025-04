Anteprima Formula E Eprix Miami 2025: orari tv, meteo, circuito

Dopo le emozioni del doppio appuntamento di Jeddah, che ha visto anche il debutto assoluto del Pit Boost - la novità del regolamento Formula E che prevede il pit-stop con ricarica veloce nei weekend con due Eprix - la serie elettrica torna alle origini con un fine settimana gara singola. C'è però una novità: archiviati gli appuntamenti sul circuito permanente di Portland, quest'anno le monoposto a batteria più veloci al mondo tornano a Miami, sul circuito ricavato all'interno dell'ovale di Homestead. Chi avrà la meglio? Il portacolori di casa Nissan, Oliver Rowland, sarà in grado di difendere la sua leadership in classifica?

FORMULA E EPRIX MIAMI 2025: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Con i suoi 3.551 metri, la pista di Miami si snoda all'interno dell'ovale di Homestead, sede storica delle gare del campionato Nascar e talvolta anche teatro di gara per la IndyCar. Le monoposto elettriche condivideranno con lo speedway il rettilineo di partenza e parte del dritto sul lato opposto dell'ovale, mentre le 15 curve sono tutte ricavate nella parte interna dell'autodromo. Parecchie le staccate e anche le opzioni di sorpasso: i punti più interessanti potrebbero essere quelli di curva-6, curva-8 e la chicane con la violenta staccata di curva-10 e 11.

Eprix Miami 2025: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Per la Formula E l'appuntamento di Miami non è una novità assoluta. C'è stato infatti un Eprix a Miami nel lontano 2015, e cioè nella prima stagione della storia del campionato elettrico. La pista era però diversa da quella del circuito di Homestead: le monoposto sfrecciavano infatti sul circuito cittadino di Biscayne Bay, lungo poco più di 2km. A vincere fu Nicolas Prost su Renault e.Dams, davanti all'Andretti di Scott Speed e all'Audi di Daniel Abt. Tutti nomi di piloti che, a dieci anni di distanza, non sono più impegnati nella categoria, ma c'è da ricordare anche che a centrare la pole position fu un giovane Jean-Eric Vergne, all'epoca al volante della macchina del team Andretti.

Si conferma a Miami lo schema che il mondiale di Formula E adotta nei weekend con appuntamento singolo. Si parte quindi già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana, per poi proseguire al sabato con la scorpacciata di attività in pista, tra prove libere 2, qualifiche e gara. Da tenere a mente, come ovvio, anche il fuso orario di ben sei ore tra l'Italia e la Florida, con la gara che andrà in scena in prima serata. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset (ma su Canale 20 la corsa sarà trasmessa in differita, mentre live sarà soltanto in streaming online) e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana dell'Eprix di Città del Messico:

Prove Libere 1 – Sabato 11 gennaio ore 22.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 11 gennaio ore 13.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 11 gennaio ore 15.40: Sportmediaset.it.

Gara – Sabato 11 gennaio ore 20.00: Sportmediaset.it, Eurosport 2, differita alle 23.00 su Mediaset Canale 20.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

Il weekend inaugurale della Formula E si svolgerà in condizioni di pista asciutta e con solo qualche piccolo rischio di pioggia nella giornata di venerdì. Temperature perfette, con massime intorno ai 27 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Google Meteo:

Venerdì 11 aprile – Temporali sparsi, 45% possibilità di precipitazioni, temperature 17-28°C.

Sabato 12 aprile – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 13-27°C.

Qui laclassifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2024-2025 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare ilcalendario aggiornato della stagione numero 11della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 10/04/2025