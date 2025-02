E-Prix Jeddah-2 2025: Rowland si prende la rivincita, podio "british" con Barnard e Hughes

Il secondo E-Prix di Jeddah 2025 va a Oliver Rowland. Il pilota di casa Nissan si prende così la rivincita dopo cheieri, nella prima delle due gare di Formula E in programma inquesto weekend in Arabia Saudita, aveva perso la prima posizione per mano di Maximilian Gunther soltanto all’ultima curva essendo rimasto senza l’energia sufficiente nei metri conclusivi. Sbagliando però si impara e stavolta il britannico è stato più che perfetto nel gestire autorevolmente la batteria residua, nell’attivare gli Attack Mode nel momento migliore possibile e infine nell’amministrare il vantaggio sui rivali negli ultimi giri.

E-Prix Jeddah-2 2025, la cronaca della gara di Formula E

Per un vincitore che trionfa quasi con facilità, si registra invece una lotta bellissima per le altre posizioni del podio: a prendere il secondo posto è stato infatti uno splendido Taylor Barnard (McLaren-Nissan), che prima ha sorpassato con una sola manovra d’attacco sia Dennis sia Vergne (video sotto), e poi è stato eccezionale nel difendersi dagli attacchi di Jake Hughes, che sembrava favorito dall’avere ancora una manciata di secondi di Attack Mode a disposizione. Il pilota della Maserati si accontenta quindi del terzo gradino del podio, regalando alla casa del Tridente il primo podio della stagione.

In un E-Prix senza Safety Car né particolari incidenti e quindi molto lineare e tattico, incentrato sulla gestione della batteria per almeno i primi tre quarti di gara, ai piedi del podio tutto britannico troviamo Jake Dennis sull’Andretti-Porsche. Al quinto posto c’è un Nick Cassidy (Jaguar) finalmente in grado di raccogliere i primi punti della stagione dopo un avvio horror, seguito da Stoffel Vandoorne (Maserati) e da un Jean-Eric Vergne (DS Penske) costretto a rallentare proprio negli ultimi metri a causa di un contatto con Dennis. Chiudono la top-10 un deludente Pascal Wehrlein con la Porsche, seguito da Dan Ticktum (Cupra Kiro-Porsche) e Edoardo Mortara (Mahindra).

Gunther spreca, disastro dopo il trionfo

Da dimenticare, dopo il dominio di ieri, il sabato di Maxi Gunther: il pilota tedesco ha infatti commesso un grave errore in frenata nelle prime curve, centrando in pieno la Porsche dell’incolpevole ex leader del campionato Antonio Felix Da Costa (video sotto). Brutta giornata anche per uno dei grandi protagonisti annunciati del campionato, il pilota della Jaguar, Mitch Evans, costretto al ritiro per problemi tecnici ma mai (così come il compagno Cassidy) davvero in lotta per le posizioni di vertice.

Formula E, il programma delle prossime gare

Il campionato elettrico si prende adesso quasi due mesi di pausa, tornando in pista il prossimo 12 aprile sul circuito di Homestead Miami per il quinto round (in appuntamento singolo e, dunque, senzaPit Boost) della stagione 2024-2025. Qui sotto l’ordine d'arrivo della gara mentre qui è possibile consultare la classifica aggiornata del Mondiale di Formula E dopo l’E-Prix di Jeddah, che registra un primo interessante tentativo di fuga da parte del capitano di casa Nissan, Oliver Rowland.

Formula E E-Prix Jeddah-2 2025: ordine d'arrivo e risultati

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team 42:45.212 31 25 2 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E Team +5.844 31 21 3 Jake HUGHES Maserati MSG Racing +6.855 31 16 4 Jake DENNIS Andretti Formula E +7.214 31 12 5 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +7.487 31 10 6 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing +8.005 31 8 7 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +8.409 31 6 8 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +11.517 31 4 9 Dan TICKTUM Cupra Kiro +14.910 31 2 10 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +15.964 31 1 11 Nico MÜLLER Andretti Formula E +16.284 31 12 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team +17.179 31 13 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +20.788 31 14 Robin FRIJNS Envision Racing +21.164 31 15 Norman NATO Nissan Formula E Team +21.511 31 16 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E +22.961 31 17 David BECKMANN Cupra Kiro +31.035 31 18 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E +1:14.502 31 19 Sebastien BUEMI Envision Racing +1:18.601 31 20 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing Ritirato 22 21 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E Ritirato 1 22 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE Ritirato 0

Taylor Barnard, +3 punti per la pole position.

Jake Hughes, +1 punto per il giro più veloce della gara in top-10.

