E-Prix Jeddah-1 2025: Gunther beffa Rowland in volata, male Porsche e Jaguar

Gunther si regala il primo successo in DS Penske con un sorpasso all'ultima curva su Rowland. Incidenti per Porsche e Jaguar

Pole position, giro più veloce e vittoria: a vederla così, sembrerebbe che la giornata del primo E-Prix di Jeddah della storia della Formula E sia stata un dominio totale per la DS Penske di Maximilian Gunther. In realtà, dopo aver segnato la pole position nelle qualifiche a eliminazione e i primi giri di gara in solitaria, il 27enne tedesco si è trovato a inseguire la Nissan di Oliver Rowland, riuscendo a completare il sorpasso decisivo soltanto all’ultima curva dell’ultimo giro. Un finale di gara da fiato sospeso, in perfetta sintonia con la tradizione del campionato elettrico.

E-Prix Jeddah 2025, la cronaca della gara di Formula E

La gara di Jeddah, primo dei dueE-Prix del weekend sul Corniche Circuitgià (in parte) usato anche dalla Formula 1, si è svolta in maniera piuttosto regolare e senza particolari incidenti. Unici veri scossoni – almeno per quanto riguarda i piloti di alta classifica – da registrare sono quelli del primo giro, con il grave errore del pilota Jaguar, Mitch Evans, che ha tamponato il rivale di casa Porsche, Pascal Wehrlein, rovinando la giornata di entrambi (video sotto).

Nessun particolare problema, invece, per quanto riguarda ilPit Boost, e cioè il nuovo format di gara che prevede un pit-stop obbligatorio per tutti i piloti, da effettuare tra il 60 e il 40% di autonomia della batteria, e che regala anche un aumento di potenza del 10% dopo la sosta. L’aggiunta di una variabile strategica, per quanto possa aver creato qualche giro di caos con molti cambiamenti di posizione nella classifica provvisoria, non sembra aver stravolto l’esito della gara.

Barnard porta la McLaren sul podio

Al terzo posto, alle spalle di Gunther e di Rowland, che alla fine dell’ultimo giro ha dovuto alzare il piede cedendo la posizione per via di una gestione non perfetta della batteria, troviamo l’ottima McLaren-Nissan di Taylor Barnard. Bella la lotta tra il giovane inglese del team di Woking e la Mahindra del campione 2021, Nyck De Vries, superato a pochi km dal traguardo.

Male Porsche e Jaguar

Chiude la top-5 la Maserati dell’inglese Jake Hughes, con Jean Eric Vergne (DS Penske) in sesta piazza. A punti anche un ottimo Edoardo Mortara, bravo a recuperare dal fondo della griglia fino al settimo posto, seguito da Sam Bird e dall’ex leader del mondiale Antonio Felix Da Costa (adesso scavalcato in classifica da Rowland), costretto a correre tutta la gara con l’auto danneggiata dopo un contatto nei primi metri. Male è andata anche al compagno di squadra di casa Porsche: il già citato Wehrlein ha tagliato il traguardo 15° a causa del contatto con Evans (20° e penalizzato dalla direzione gara). Fuori dai punti anche l'altra Jaguar ufficiale di Nick Cassidy, solo 11° alle spalle della Maserati di Stoffel Vandoorne.

Formula E, il programma delle prossime gare

La Formula E torna in pista già domani, sabato 15 febbraio 2025, con il secondo E-Prix di Jeddah in programma a partire dalle 18.00, con diretta tv in chiaro su Mediaset Canale 20 e sui canali di Eurosport. Qui sotto l'ordine d'arrivo della gara mentre qui è possibile consultare laclassifica aggiornata del Mondiale elettrico.

Formula E E-Prix Jeddah-1 2025: ordine d'arrivo e risultati

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE 43:35.339 31 29 2 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +0.864 31 18 3 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E Team +1.153 31 15 4 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +1.448 31 12 5 Jake HUGHES Maserati MSG Racing +9.814 31 10 6 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +10.172 31 8 7 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +11.312 31 6 8 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team +11.751 31 4 9 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +12.332 31 2 10 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing +13.141 31 1 11 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +14.625 31 12 Sebastien BUEMI Envision Racing +16.807 31 13 Robin FRIJNS Envision Racing +17.768 31 14 David BECKMANN Cupra Kiro +20.710 31 15 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +32.522 31 16 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E +35.188 31 17 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E +42.713 31 18 Norman NATO Nissan Formula E Team +49.012 31 19 Dan TICKTUM Cupra Kiro +49.128 31 20 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +1 giro 30 21 Jake DENNIS Andretti Formula E Ritirato 30 22 Nico MÜLLER Andretti Formula E Ritirato 0

Maximilian Gunther, +3 punti per la pole position e +1 punto per il giro veloce

