Anteprima Formula E E-Prix Jeddah 2025: orari tv, meteo, circuito

La Formula E torna in pista per il terzo e il quarto round della stagione 2025. Il doppio E-Prix di Jeddah ha comunque il sapore dei primi giorni di scuola e non solo perché per la serie elettrica sarà a tutti gli effetti un esordio sul Corniche Circuit che in questi anni abbiamo iniziato a conoscere nei GP di Formula 1. La vera novità sta infatti nelPit Boost, e cioè il pit-stop obbligatorio che tutti i piloti dovranno scontare durante la gara ricevendo una ricarica rapida della batteria e un aumento del 10% della potenza disponibile. Una dinamica completamente nuova che creerà ulteriori incognite e sorprese.

Formula e E-Prix Jeddah 2025: tutto quello che c'è da sapere

La pista sarà come detto completamente nuova. Dato l’addio al tracciato di Ad Diriyah che aveva ospitato il mondiale nelle passate stagioni, la Formula E debutta a Jeddah e cioè nella seconda città più grande dell’Arabia Saudita dopo la capitale Riyadh. Il nuovo circuito è però in parte diverso daquello usato dalla Formula 1: le due categorie condividono infatti solo il rettilineo di partenza e la prima chicane, con le monoposto elettriche che, dopo curva-3, svoltano a sinistra tagliando su una parte inedita fino a poi ricongiungersi alla pista tradizionale percorrendo quella che per la F1 è l’ultima curva. Pascal Wehrlein e colleghi dovranno invece ancora percorrere due chicane che spezzano il lunghissimo rettilineo principale prima di concludere il giro. Il nuovo layout misura 3.001 metri e consta di 19 curve.

E-Prix Jeddah 2025: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Per quanto riguarda le statistiche, non ci sono ovviamente dati per le gare a Jeddah, ma ce ne sono a sufficienza per quelle sul vecchio circuito di Ad Diriyah, che ha ospitato ben undici round del campionato Formula E dal 2018 al 2024. Sam Bird, Nyck De Vries e Pascal Wehrlein sono stati gli specialisti, con due affermazioni, con il tedesco che ha addirittura festeggiato una doppietta in entrambi gli appuntamenti dell’edizione 2023. Un successo a testa per Antonio Felix Da Costa (2018), Alexander Sims (gara-2 2019), Edoardo Mortara (gara-2 2022), Jake Dennis (gara-1 2024) e Nick Cassidy (gara-2 2024).

Nel weekend delle novità, non poteva mancare anche una modifica al format di gara: a Jeddah tornano infatti le prove libere riservate ai rookie, che guideranno al giovedì qualche ora prima delle prove libere 1. Per il resto, si conferma invece il solito programma degli E-Prix con doppia gara, con una sessione di prove libere, una qualifica e una corsa in ognuno dei due giorni dell’evento. La particolarità sta nel fatto che, ormai da tradizione, in Arabia Saudita si corre al venerdì e al sabato invece che al sabato e alla domenica. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana dell'E-Prix di Jeddah:

Prove Libere Rookie – Giovedì 13 febbraio ore 16.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 1 – Giovedì 13 febbraio ore 19.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Venerdì 14 febbraio ore 11.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Venerdì 14 febbraio ore 13.20: Sportmediaset.it.

Gara 1 – Venerdì 14 febbraio ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1.

Prove Libere 3 – Sabato 15 febbraio ore 11.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Sabato 15 febbraio ore 13.20: Sportmediaset.it.

Gara 2 – Sabato 15 febbraio ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Ad Diriyah 2024: Nick Cassidy (Jaguar) | Foto: Formula E

La Formula E gareggia a Jeddah e questa è quasi una garanzia di caldo a prescindere dalla stagione. La pista sarà asciutta con solo qualche nuvola passeggera, ma va ricordato che le gare si svolgeranno in orario serale e con le luci dei riflettori artificiali a “illuminare” l’asfalto per i piloti e quindi con temperature relativamente un po’ più fresche. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Google Meteo:

Giovedì 13 febbraio – Nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 23-27°C.

Venerdì 14 febbraio – Per lo più soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 23-28°C.

Sabato 15 febbraio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 23-28°C.

Qui laclassifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2024-2025 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare ilcalendario aggiornato della stagione numero 11della storia della categoria elettrica.

