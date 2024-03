Formula 1, GP Arabia Saudita 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Neanche il tempo di rifiatare dopo la cavalcata solitaria di Max Verstappen in Bahrain, che la Formula 1 è già pronta alla sua seconda tappa iridata del 2024: il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Anche al Jeddah Street Circuit la gara si correrà di sabato, per via dell'inizio del Ramadam la domenica successiva e dunque tutti in pista già a partire dal giovedì sul velocissimo e rischiosissimo circuito stradale mediorientale. Il campione del mondo in carica con la sua Red Bull arriva in Arabia con i favori del pronostico, ma come abbiamo visto a Sakhir, il gruppo alle sue spalle è compatto, e soprattutto su una pista veloce come questa può succedere di tutto: Perez, Sainz, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Alonso... la sfilza di pretendenti al podio - in rigoroso ordine d'arrivo in Bahrain, è lunga! Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del primo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Giovedì 7 marzo

Prove libere 1: 14.30 – 15.30 (Live MotorBox dalle ore 14.15)

Prove libere 2: 18.00 – 19.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

Venerdì 8 marzo

Prove libere 3: 14.30 – 15.30 (Live MotorBox dalle ore 14.15)

Qualifiche: 18.00 – 19.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

Sabato 9 marzo

Gara: 18.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 8 marzo

Qualifiche: 22.00 (differita)

Sabato 9 marzo

Gara: 21.00 (differita)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

#F1 Come il GP inaugurale, anche il #SaudiArabianGP si correrà al sabato! Ecco le caratteristiche dettagliate di ogni frenata del #Jeddah Corniche Circuit grazie a @BremboBrakes, fornitore di impianti frenanti e componenti a tutti e dieci i team della griglia! pic.twitter.com/CvwsMYIsAd — motorbox.com (@motorboxcom) March 4, 2024

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo il Jeddah International Circuit con 6.174 metri di lunghezza e 27 curve rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, malgrado la presenza di soltanto 7 frenate: 6 di queste sono però della categoria Hard poiché richiedono una forza G superiore a 4 e necessitano di un carico sul pedale del freno di oltre 125 kg. La curva più dura del Jeddah International Circuit per l’impianto frenante è la prima, per effetto di una decelerazione di 209 km/h da 325 km/h a 116 km/h: nei 2,26 secondi necessari i piloti esercitano un carico massimo di 139 kg, sono soggetti a una forza di 4,5 g mentre la potenza frenante è di 2.401 kW. Nel frattempo la monoposto percorre 115 metri.

IL METEO DEL GP DELL'ARABIA SAUDITA 2024

Giovedì 29 febbraio: ventoso; temperatura 22°-29°; precipitazioni 0%; umidità 41%

Venerdì 1 marzo: soleggiato; temperatura 21°-28°; precipitazioni 0%; umidità 42%

Sabato 2 marzo: perlopiù soleggiato; temperatura 22°-29°; precipitazioni 0%; umidità 29%

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/03/2024