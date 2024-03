F1 GP Bahrain 2024, le pagelle di Sakhir

Le pagelle della prima gara dell'anno, il Gran Premio del Bahrain a Sakhir, premiano Max Verstappen, Sergio Perez e Carlos Sainz i tre piloti sul podio, i più bravi di giornata assieme a... Lance Stroll. Delusione, invece, per la gara di Leclerc, Hamilton e Ricciardo, al di sotto delle loro possibilità. Di seguito i voti di tutti e dieci i piloti impegnati in questo sabato di Formula 1.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 10 Un Max in versione 2023 ricomincia da dove era rimasto. Para Leclerc al via e poi si invola verso il successo, inattaccato e inattaccabile da chiunque.

SERGIO PEREZ - VOTO 8 Ottima prova di Checo che impiega un terzo di gara a mettersi dietro Leclerc e Russell e poi resiste alla pressione di Sainz. Troppo però il gap con il compagno.

CARLOS SAINZ - VOTO 8,5 Cerca un sedile per il 2025 e si mette in mostra meglio che può con tre bei sorpassi (due dei quali su Leclerc!) riuscendo a mettere anche un po' di pressione a Perez.

CHARLES LECLERC - VOTO 6 Il mondiale non inizia come desiderava. Ha problemi di assetto e subisce 4 sorpassi, bloccando parecchie volte, ma si riprende nella seconda parte passando Russell.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6,5 Dopo un avvio di gara sfavillante, si spegne alla distanza con le gomme Hard e viene passato da Leclerc. Riesce quantomeno a tenersi dietro Norris e finire quinto.

LANDO NORRIS - VOTO 6,5 In partenza passa Alonso, poi si mette a remare con un ritmo buono ma non eccelso, dando sempre l'impressione di avere una macchina inferiore a chi l'ha preceduto.

LEWIS HAMILTON - VOTO 5 Il problema è stato partire in nona posizione. La settima piazza davanti a Piastri arriva d'esperienza, ma è comunque troppo poco per un campione del suo livello.

OSCAR PIASTRI - VOTO 5,5 Di positivo nella sua gara c'è solo il sorpasso ad Alonso, poi non ha il ritmo del compagno e nemmeno una buona strategia. L'ottava piazza è un po' deludente.

FERNANDO ALONSO - VOTO 6,5 Il miracolo l'aveva fatto in qualifica, prendendosi la sesta casella in griglia con la quinta macchina come valore. Il nono posto era il massimo che potesse fare.

LANCE STROLL - VOTO 7,5 Dopo una grande partenza viene centrato da Hulkenberg in curva-1 sprofondando nei bassifondi. Si rimbocca le maniche però, e con strategia e sorpassi arriva in top 10.

VEDI ANCHE

I voti degli altri

GUANYOU ZHOU - VOTO 7

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 7

DANIEL RICCIARDO - VOTO 5,5

YUKI TSUNODA - VOTO 6

ALEXANDER ALBON - VOTO 6

NICO HULKENBERG - VOTO 5,5

ESTEBAN OCON - VOTO 6

PIERRE GASLY - VOTO 6

VALTTERI BOTTAS - VOTO 4

LOGAN SARGEANT - VOTO 4

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/03/2024