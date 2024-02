F1 GP Bahrain 2024, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE SAKHIR F1 La Formula 1 torna finalmente in pista per il primo dei 24 appuntamenti del mondiale 2024. Il circus riaccende i motori a Sakhir, sulla stessa pista del Bahrain che ha ospitato i test precampionato la scorsa settimana e che ormai da tradizione apre la stagione dei motori. Max Verstappen è il bersaglio di tutti gli inseguitori, ma la Red Bull sembra ancora la solita corazzata: riusciranno Ferrari e Mercedes (o magari McLaren e Aston Martin) a inserirsi davvero nella lotta per la vittoria? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Bahrain 2024.

Qualifiche GP del Bahrain 2024 live dalle 16.45 di venerdì 1 marzo. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.