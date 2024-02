F1 GP Bahrain 2024, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE SAKHIR F1 La Formula 1 torna finalmente in pista per il primo dei 24 appuntamenti del mondiale 2024. Il circus riaccende i motori a Sakhir, sulla stessa pista del Bahrain che ha ospitato i test precampionato la scorsa settimana e che ormai da tradizione apre la stagione dei motori. Max Verstappen è il bersaglio di tutti gli inseguitori, ma la Red Bull sembra ancora la solita corazzata: riusciranno Ferrari e Mercedes (o magari McLaren e Aston Martin) a inserirsi davvero nella lotta per la vittoria? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Bahrain 2024.

Prove libere 3 GP del Bahrain 2024 live dalle 13.15 di venerdì 1 marzo. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.