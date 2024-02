F1 GP Bahrain 2024, LIVE PL1: Ricciardo davanti con la Racing Bulls, equilibrio tra i big

LIVE SAKHIR F1 La Formula 1 torna finalmente in pista per il primo dei 24 appuntamenti del mondiale 2024. Il circus riaccende i motori a Sakhir, sulla stessa pista del Bahrain che ha ospitato i test precampionato la scorsa settimana e che ormai da tradizione apre la stagione dei motori. Max Verstappen è il bersaglio di tutti gli inseguitori, ma la Red Bull sembra ancora la solita corazzata: riusciranno Ferrari e Mercedes (o magari McLaren e Aston Martin) a inserirsi davvero nella lotta per la vittoria? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Bahrain 2024.

Prove libere 1 GP del Bahrain 2024 terminate. Rivivi la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

13.35 - Grazie per averci seguito, cari amici di MotorBox! Ci ritroviamo live a partire dalle 15.45 per la cronaca live testuale delle FP2 del GP Bahrain 2024. A più tardi, ciao!

13.32 - La classifica finale delle FP1:

13.30 - Bandiera a scacchi! Finisce qui la prima sessione di prove libere del GP Bahrain.

13.28 - Chiaramente si tratta comunque di indicazioni fuorvianti, visto che le temperature sono ancora molto diverse da quelle che avremo in gara. Di sicuro comunque nelle simulazioni gara del pomeriggio gli indizi saranno più veritieri. Nel frattempo Verstappen continua a lamentarsi del cambio poco reattivo: ''Le scalate sono molto inconsistenti''.

13.26 - Come stanno andando i passi gara: i piloti sono più o meno tutti molto stabili sul piede dell'1:38 basso, con Sainz che scende sull'1:37.880 e Max Verstappen che invece è abbasatanza costanza sul 37 medio. Attenzione a Leclerc, che ha cominciato con un 1:36 medio per provare a dare uno ''strappo'' sulle gomme.

13.23 - Tutti gli altri big sono già al lavoro in simulazione gara: Leclerc e Sainz, ma anche Verstappen stanno già provando il comportamento della macchina ad alto carico di benzina.

13.20 - Simulazioni gara per Norris e Piastri, ma anche per Hamilton. Intanto Fernando Alonso si piazza al quinto posto, e cioè il primo dei piloti con gomme Medium: 1:33.193 per lo spagnolo dell'Aston Martin.

13.17 - Ocon è molto insoddisfatto: ''La macchina è super inconsistente'', ma dai box gli rispondono che la colpa è da attribuire al vento. Comunque non un inizio eccezionale per l'Alpine: Ocon è 16°, davanti a Gasly.

13.14 - Verstappen riesce a migliorarsi al quinto giro con le sue Pirelli ''gialle'' e va quindi al quinto posto, alle spalle di tutti i piloti che hanno usato le Soft. Max però non ha creato il vuoto: a parità di gomme, Russell è dietro di 13 millesimi, Leclerc di 30 millesimi, Hamilton di 64 millesimi.

13.11 - Sainz si migliora ma resta alle spalle di Leclerc a parità di gomme Medium: lo spagnolo è stato protagonista di un bel bloccaggio dell'anteriore destra in curva-1.

13.09 - Verstappen invece non si è ancora migliorato con questo nuovo treno di gomme Medium: Max si è lamentato via radio ancora per i cambi di marcia ed è intanto scivolato all'11° posto alle spalle di Perez.

13.07 - Tsunoda si mette al quarto posto, mentre è Ricciardo a ritrovarsi al comando della classifica (ma con gomme Soft): 1:32.869 per l'italo-australiano. Russell è invece il primo dei piloti con gomme gialle, quinto a 382 millesimi da Ricciardo, e con 17 millesimi di vantaggio su Leclerc.

13.04 - Norris si mette al comando della sessione con il tempo di 1:32.901 e due decimi di vantaggio sul compagno Piastri. Simulazione di qualifica con le Soft anche per Tsunoda (come detto prima) e per Ricciardo e Bottas.

13.02 - Dopo Piastri, anche Norris e Tsunoda scendono in pista con gomme Soft nuove. Le due Red Bull, le due Mercedes e le due Ferrari sono invece uscite dai box con un set nuovo di Medium, il secondo in questa sessione.

13.00 - Ed ecco qui la classifica dopo la prima metà di questa prima sessione di prove libere dell'anno:

12.58 - Piastri si mette al comando: 1:33.113 per il giovane ragazzo della McLaren, che però ha già usato le gomme più morbide.

12.55 - Oscar Piastri è il primo pilota a tornare in pista con gomme Soft nuove. Vedremo se il giovane australiano farà un bel balzo in avanti: per il momento è 14° con 1.4 di gap da Verstappen.

12.53 - Momento di relativa calma in pista: fuori dai box adesso abbiamo solo Sainz, Albon, Bottas, Sargeant e Zhou.

12.50 - ''La macchina saltella letteralmente nelle cambiate e nelle scalate'', dice Verstappen, per nulla contento del funzionamento del suo cambio. Il campione è al comando con 2 decimi di vantaggio su Russell.

12.48 - 1:33.535 per Max Verstappen, che torna davanti a tutti. Seguono Russell, Perez, Hamilton, Alonso, Leclerc e Sainz.

12.46 - Cose che non sono cambiate rispetto all'anno scorso: Verstappen si lamenta via radio, ma poi fa i migliori tempi. Adesso il campione si rilancia per un altro giro veloce, ma intanto è Russell a passare al comando in 1:33.749.

12.44 - Si tratta comunque di tempi ancora molto alti e davvero poco indicativi, visto che la situazione in qualifica e in gara (ma anche nel pomeriggio, nelle FP2) sarà molto diversa perché si correrà al tramonto con temperature molto più basse.

12.42 - Subito due Red Bull al comando, perché adesso è Perez a inseguire da vicino il compagno Verstappen. Il messicano paga 84 millesimi, con Leclerc che si mette in terza posizione con un decimo e mezzo di gap.

12.40 - Sainz si prende la leadership in 1:34.544, ma subuito dopo è un certo Max Verstappen a spostare l'asticella un po' più in là. 1:33.900 per il campione del mondo in carica, anche lui al lavoro con gomme Medium. Anzi, le Pirelli gialle sono proprio le gomme usate da tutti e 20 i piloti in questa prima parte di FP1.

12.38 - Hamilton si mette al comando, ma c'è in vetta un terzetto di piloti vicinissimi tra loro: 1:34.630 per Lewis, che rifila 34 millesimi al compagno Russell e 46 a Leclerc. Ci sarebbe quasi da dire ''Stop the Count!''.

12.36 - Perez va decisamente meglio: 1:35.093 per il messicano a parità di gomme Medium (ovviamente nuove). Alle sue spalle c'è Carlos Sainz, che paga due decimi di gap. Errorino invece per Leclerc, che si è intraversato in curva-4 e ha abortito il giro.

12.34 - Già 17 piloti hanno percorso almeno un giro. Restano invece ancora fermi ai box Verstappen, Sargeant e Stroll. Il primo a segnare un giro cronometrato è Hulkenberg, battuto subito dal compagno di squadra Magnussen e da Ocon. Proprio il francese è il più veloce in 1:35.715, con gomme Medium.

12.32 - Mentre scendono in pista anche le due Ferrari SF-24 di Leclerc e Sainz, ricordiamo che le gomme Pirelli per questo fine settimana saranno quelle più dure della gamma: C1 Hard, C2 Medium e C3 Soft.

Just a week after pre-season testing concluded, Formula 1 returns to Sakhir. C1, C2 and C3 are the nominated compounds for the first round of the 2024 season. This weekend's race will mark 20th Bahrain Grand Prix. 🏁#Fit4F1 #Formula1 @Pirelli @F1 pic.twitter.com/xtdzyMg40l — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 29, 2024

12.30 - Semaforo verde in fondo alla pit-lane: si parte, buon Mondiale F1 a tutti! Il primo in pista è Nico Hulkenberg seguito da Valtteri Bottas ed Esteban Ocon.

12.25 - Cinque minuti e si parte per le prime libere della stagione, in cui i team cercheranno di trovare una quadra di assetto delle macchine dopo i tanti dati raccolti nei tre giorni di test della scorsa settimana. Non l'abbiamo detto prima dandolo per scontato: nel deserto del Bahrain non piove e non pioverà, ma c'è un po' di vento che potrebbe influenzare la guidabilità delle macchine.

12.20 - Cominciamo guardando le condizioni meteo, che però saranno sicuramente molto diverse da quelle che i piloti si troveranno ad affrontare in qualifica e in gara: 20 gradi l'aria, 36 l'asfalto (il sole è ancora alto in cielo sopra il circuito di Sakhir).

12.15 - Buongiorno e bentrovati, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP del Bahrain 2024, che danno ufficialmente il via alla stagione. Tra un quarto d'ora il via alla prima ora di test in vista di qualifiche e gara.