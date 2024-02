F1 GP Bahrain 2024, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE SAKHIR F1 La Formula 1 torna finalmente in pista per il primo dei 24 appuntamenti del mondiale 2024. Il circus riaccende i motori a Sakhir, sulla stessa pista del Bahrain che ha ospitato i test precampionato la scorsa settimana e che ormai da tradizione apre la stagione dei motori. Max Verstappen è il bersaglio di tutti gli inseguitori, ma la Red Bull sembra ancora la solita corazzata: riusciranno Ferrari e Mercedes (o magari McLaren e Aston Martin) a inserirsi davvero nella lotta per la vittoria? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Bahrain 2024.

Prove libere 2 GP del Bahrain 2024 in corso, segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

16.45 - Primo giro in passo gara per Leclerc e Sainz sul piede dell'1:37.3, mentre Verstappen è sceso sull'1:36.527. Anche Hamilton, dopo essere partito sul ritmo del 37 medio, adesso segna un 1:36.669 dopo 4 giri.

16.43 - Il più veloce nel primo giro è però Perez, che inizia sul piede dell'1:36.4.

16.40 - Iniziano le prime simulazioni di passo gara: Hamilton inizia sul piede dell'1:37.419, mentre Verstappen è sull'1:37.007 al primo giro. Si lanciano anche Leclerc e Sainz.

16.37 - Mancava all'appello tra i big giusto Fernando Alonso, che si inserisce in terza posizione, alle spalle di Hamilton e Russell. Chiaramente il pilota Aston Martin ha un po' di vantaggio perché la pista è un po' più gommata e veloce rispetto a qualche minuto fa.

16.35 - Il giro di Leclerc comunque non è stato particolarmente buono, e Charles ancora si lamenta per il traffico: ''Ma stasera stanno tutti dormendo?''.

16.33 - La classifica dopo le simulazioni qualifica:

16.30 - Sembra quasi il mondo al contrario, ma Verstappen non ha già distrutto i rivali. A parità di mescole, Max è quarto a 477 millesimi da Hamilton. Leclerc invece finalmente riesce a migliorarsi ma al terzo tentativo: il monegasco è ottavo a 7 decimi dalla vetta.

16.28 - Lewis Hamilton ha il piedino caldo questa sera! Gomme Soft nuove e nuovo miglior tempo per il britannico della Mercedes: 1:30.374 per il sette volte iridato, che è seguito a 395 millesimi da Sainz. Leclerc ha di nuovo abortito il giro a causa di un bloccaggio verso curva-4, mentre si lancia adesso anche Super Max con le gomme morbide nuove.

16.25 - Sainz si mette in seconda posizione con 18 millesimi di gap da Hamilton, seguito a ruota da Oscar Piastri a parità di gomme Soft nuove. Leclerc e Norris, sempre con le Pirelli ''rosse'' nuove, hanno invece abortito il primo tentativo.

16.23 - Escono dai box Leclerc e Sainz con gomme Soft nuove, per una seconda simulazione qualifica. Nella parte finale della sessione si valuteranno invece i comportamenti delle auto sui long-run.

16.21 - Momento di grande calma in pista, con i soli Alonso, Albon, Sargeant, Bottas, Hulkenberg, Magnussen e Zhou fuori dai box. Intanto in casa Mercedes si lavora per alzare un po' la W15 di Russell.

16.18 - Verstappen si migliora nel secondo tentativo, ma toglie circa un decimo senza avvicinarsi troppo a Hamilton e Alonso. 1:31.161 per l'olandese, che supera Leclerc per soli 10 millesimi ma resta a 4 decimi dalla vetta.

16.16 - Errore anche per Russell, che ha quasi perso la sua Mercedes in curva-11: la W15 dell'inglese gira molto bassa (forse troppo?) rispetto all'asfalto ed è un continuo scintillìo sull'asfalto al punto che il pattino è diventato incandescente.

🔥FUEGO en el Mercedes de Russell



👀Parece que todo a quedado en esa llama #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/WGYtsuTIZC — SoyMotor.com (@SoyMotor) February 29, 2024

16.14 - La regia ci mostra un replay di Leclerc, che è andato largo in sovrasterzo in uscita da curva-14, quella che immette sul rettilineo dei box. Non sappiamo quando sia stato compiuto l'errorino, ma è credibile che si tratti del primo tentativo.

16.12 - Russell non va oltre l'ottavo posto, con 1 secondo di gap da Hamilton, mentre Verstappen inizia il lavoro con il quarto tempo e con mezzo secondo di ritardo da Hamilton. In mezzo si è inserito anche Leclerc, che si è migliorato nel secondo tentativo ed è sceso a 4 decimi di ritardo dal leader.

16.10 - Norris si lamenta dell'assetto: ''Tocco con il fondo molto di più di quanto non facessi prima''. L'inglese della McLaren ha iniziato il pomeriggio su gomme Medium, visto che già in mattinata aveva usato le Soft. Attenzione a Verstappen: anche Max è fuori dai box, con le Pirelli più morbide.

16.08 - Tutti i piloti hanno percorso almeno un giro, ad eccezione del solo Verstappen che resta ancora ai box in attesa delle condizioni d'asfalto migliori. Buon giro di Alonso, che si mette al secondo posto con 284 millesimi di gap da Hamilton.

16.06 - Prima Perez si mette davanti, poi è il turno di Leclerc, ma infine è un super Lewis Hamilton a dare un bello strappo! 1:30.751 per il sette volte campione del mondo, che rifila 8 decimi al suo futuro compagno di squadra a parità di gomme ''rosse''.

Very tidy lap from Lewis Hamilton 👌



The Mercedes man sets the early pace with a 1:30.751s ⏱️#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/zX6C32hgdD — Formula 1 (@F1) February 29, 2024

16.04 - Bottas è il primo a segnare un giro cronometrato, ma viene subito battuto da Hulkenberg, che ha gomme Soft. 1:32.139 per il tedesco della Haas. Ricordiamo che nei test i piloti sono scesi sotto il piede dell'1:30 con condizioni simili a quelle che abbiamo adesso.

16.02 - In pista anche le due Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che iniziano il pomeriggio con gomme Soft C3. Stessa mescola scelta anche da Lewis Hamilton e Sergio Perez, mentre per il momento Verstappen aspetta ai box.

16.00 - Semaforo verde e si parte con altri 60 minuti di prove libere del weekend del Bahrain. Valtteri Bottas è il primo a uscire in pista, seguito dal compagno di squadra Zhou Guanyu.

15.55 - Le luci dell'impianto di illuminazione artificiale hanno acceso il tracciato di Sakhir. Tra cinque minuti le auto torneranno in pista e ci daranno delle indicazioni utili per ipotizzare i rapporti di forza in vista delle qualifiche di domani.

15.50 - Vento e temperature piuttosto fresche nel deserto del Bahrain: 17 gradi l'aria, 23 l'asfalto, che ovviamente si è rinfrescato dopo il tramonto.

15.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Siamo pronti per tornare in diretta, stavolta per raccontarvi le prove libere 2 del GP Bahrain, che si preannunciano molto interessanti e soprattutto molto più indicative delle FP1 di stamattina. Pronti? 15 minuti e si parte.