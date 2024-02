Calendario Formula 1 2024: date, orari tv e circuiti

Quella 2024, salvo sorprese o cancellazioni improvvise, sarà la stagione dei record della Formula 1: la più lunga nei 74 anni di storia del Mondiale con ben 24 GP in programma. Si partirà il 2 marzo (curiosamente di sabato, per rispettare l'inizio del Ramadan) ancora una volta da Sakhir, in Bahrain, per terminare il weekend dell'8 dicembre come da tradizione sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

GP Cina 2019

NOVITÀ Un calendario che tuttavia, al contrario di quanto accaduto negli scorsi anni, non presenta nuovi ingressi seppur con delle novità interessanti circa il posizionamento di alcuni GP: il Giappone si sposta ad esempio ad aprile, pochi giorni prima del rientrante GP di Cina, che non si è più disputato dal 2019 a causa delle restrizioni imposte per la pandemia; al contrario, la gara in Azerbaijan slitta a settembre ad anticipare la trasferta di Singapore.

F1 GP Italia 2023, Monza: i festeggiamenti sotto al podio

ITALIA X2 Confermate, per il resto, le due tappe in Italia, con il Gran Premio d'Emilia-Romagna di Imola (nel 2023 annullato per via dell'alluvione che ha colpito la zona nella settimana antecedente la gara) in programma nel weekend del 19 maggio, e con il GP d'Italia a Monza che si conferma l'appuntamento conclusivo, a inizio settembre, del lungo tour europeo. Sei i fine settimana con format Sprint, che si correranno in Cina (21 aprile), Miami (5 maggio), Austria (30 giugno), Stati Uniti (20 ottobre), Brasile (3 novembre) e Qatar (1 dicembre). Di seguito il calendario completo, le indicazioni su dove vedere le gare in tv e tutti gli orari delle singole sessioni del Mondiale F1 2024.

IL CALENDARIO UFFICIALE F1 2024

Data Evento Sede Ora inizio Ora fine Diretta tv 21-22-23 febbraio Test Sakhir Sakhir, Bahrain 08:00 17:00 Da definire

Grassetto: eventi con format Sprint Race

*gara in programma al sabato e non alla domenica

F1 GP Abu Dhabi 2023: la partenza

ORA ITALIANA DI TUTTE LE SESSIONI DEL MONDIALE F1 2024

NB: gli orari di inizio delle sessioni sono potenzialmente soggetti a modifiche da parte degli organizzatori del campionato

Data Gran Premio Venerdì Sabato Domenica 2-mar Bahrain* PL1 12:30-13:30 PL2 16:00-17:00 PL3 13:30-14:30 QUAL 17:00-18:00 GARA 16:00 9-mar Arabia Saudita* PL1 14:30-15:30 PL2 18:00-19:00 PL3 14:30-15:30 QUAL 18:00-19:00 GARA 18:00 24-mar Australia PL1 02:30-03:30 PL2 06:00-07:00 PL3 02:30-03:30 QUAL 06:00-07:00 GARA 05:00 7-apr Giappone PL1 04:30-05:30 PL2 08:00-09:00 PL3 04:30-05:30 QUAL 08:00-09:00 GARA 07:00 21-apr Cina PL1 TBD QUAL TBD SHOTOUT TBD SPRINT TBD GARA 09:00 5-mag Miami PL1 TBD QUAL TBD SHOTOUT TBD SPRINT TBD GARA 22:00 19-mag Emilia-Romagna PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 26-mag Monaco PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 9-giu Canada PL1 19:30-20:30 PL2 23:00-00:00 PL3 18:30-19:30 QUAL 22:00-23:00 GARA 20:00 23-giu Spagna PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 30-giu Austria PL1 TBD QUAL TBD SHOTOUT TBD SPRINT TBD GARA 15:00 7-lug Gran Bretagna PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 16:00 21-lug Ungheria PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 28-lug Belgio PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 25-ago Olanda PL1 12:30-13:30 PL2 16:00-17:00 PL3 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 GARA 15:00 1-set Italia PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 15-set Azerbaijan PL1 11:30-12:30 PL2 15:00-16:00 PL3 10:30-11:30 QUAL 14:00-15:00 GARA 13:00 22-set Singapore PL1 11:30-12:30 PL2 15:00-16:00 PL3 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 GARA 14:00 20-ott Stati Uniti PL1 TBD QUAL TBD SHOTOUT TBD SPRINT TBD GARA 21:00 27-ott Messico PL1 20:30-21:30 PL2 00:00-01:00** PL3 19:30-20:30 QUAL 23:00-00:00 GARA 21:00 3-nov Brasile PL1 TBD QUAL TBD SHOTOUT TBD SPRINT TBD GARA 18:00 23-nov Las Vegas PL1 TBD PL2 TBD PL3 TBD QUAL TBD GARA 07:00 1-dic Qatar PL1 TBD QUAL TBD SHOTOUT TBD SPRINT TBD GARA 18:00 8-dic Abu Dhabi PL1 10:30-11:30 PL2 14:00-15:00 PL3 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 GARA 14:00

TBD: orario da definire

Grassetto: eventi con format Sprint

*weekend in cui la gara è in programma al sabato: i giorni di riferimento sono quindi, giovedì, venerdì e sabato)

**Sessione al via alla mezzanotte (ora italiana) del giorno successivo

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/02/2024