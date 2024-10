F1 GP Messico 2024, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE CITTÀ DEL MESSICO F1 Dopo la scorpacciata di emozioni di Austin, la Formula 1 torna subito in pista con il GP Messico, 20esima tappa della stagione 2024. All'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Qui Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di dare seguito alla doppietta Ferrari del GP Usa, ma da vincere c'è comunque una concorrenza agguerrita: da un lato la Red Bull con un Verstappen che lotta su ogni punto e con l'idolo di casa Checo Perez, dall'altro quella della McLaren di un Norris un po' frastornato dalla lotta contro Max. Chi avrà la meglio nella F1 più imprevedibile che mai? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Messico 2024.

Prove libere 2 GP Messico 2024 live dalle 23.45 di venerdì 25 ottobre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.