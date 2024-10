Formula 1, GP Messico 2024: orari, meteo e segreti del circuito

La Ferrari arriva a Città del Messico sull'onda dell'entusiasmo generato dalla doppietta di Austin. La lotta per la classifica costruttori è del tutta aperta a cinque gare dalla fine con tre team racchiusi in 48 punti. In quella piloti, invece, Max Verstappen comanda con 57 lunghezze di vantaggio su un Lando Norris uscito con la testa bassa dalla gara del COTA, maltrattato in pista dall'olandese seppure in superiorità tecnica. Per il successo ci saranno anche, ovviamente, Leclerc e Sainz, Piastri e i piloti della Mercedes Hamilton e Russell, mentre il padrone di casa Sergio Perez sembra essere ben lungi dai suoi tempi migliori. Chissà che l'aria di casa non lo scuota. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del ventesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 25 ottobre

Prove libere 1: 20.30 – 21.30 (Live MotorBox dalle ore 20.15)

Prove libere 2: 0.00 – 1.00 (Live MotorBox dalle ore 23.45)

Sabato 26 ottobre

Prove libere 3: 19.30 – 20.30 (Live MotorBox dalle ore 19.15)

Qualifiche: 23.00 – 00.00 (Live MotorBox dalle ore 22.45)

Domenica 27 ottobre

Gara: 21.00 (Live MotorBox dalle ore 20.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Domenica 27 ottobre

Qualifiche: prima della gara (replica)

Gara: 22.30 (differita)

F1 GP Stati Uniti 2024, Austin: Charles Leclerc | Foto: Media Scuderia Ferrari

LINK UTILI - GP MESSICO 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

IL METEO DEL GP

Venerdì 25 ottobre: per lo più soleggiato; temperatura 9°-23°; precipitazioni 10%; umidità 44%

Sabato 26 ottobre: parzialmente nuvoloso; temperatura 10°-22°; precipitazioni 20%; umidità 48%

Domenica 27 ottobre: parzialmente nuvoloso; temperatura 11°-22°; precipitazioni 20%; umidità 49%

