F1 GP Messico 2024, le pagelle di Mexico City

Le pagelle della ventesima gara dell'anno: il Gran Premio del Messico.

CARLOS SAINZ - VOTO 10 - Una sinfonia, dal primo all'ultimo giro. Molto intelligente con Max in curva-1, poi lo fredda e se ne va, gestendo per tutta la gara e continuando a guadagnare. Ride la Williams.

LANDO NORRIS - VOTO 9 - Forse oggi Sainz non lo vedeva neanche senza il tempo perso con Max, ma fa la sua gara e nella seconda parte ha un ritmo pazzesco, riprendendo Leclerc e pressandolo fino al sorpasso.

CHARLES LECLERC - VOTO 7 - Non è il suo weekend: sempre più lento del compagno, approfitta della bagarre Verstappen-Norris per salire in 2°, ma poi sbaglia sotto pressione e cede a Norris a 8 giri dal termine.

LEWIS HAMILTON - VOTO 7,5 - Scorci di vecchio leone si intravedono nella lotta durata tutta la gara con il compagno Russell. Prima lo passa al via, poi torna dietro, alla fine lo supera a 3 giri dalla fine.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6,5 - Pagella speculare a quella di Lewis. Beffato al via dal compagno, si riprende la quinta piazza ma poi nell'ultimo stint, nonostante decine di giri di difesa, alla fine cede le armi.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 4 - Ha tirato troppo e la corda s'è rotta. In pochi minuti prende 20'' di penalità per le manovre su Norris. Ciò nonostante limita i danni a 7 punti persi, ma oggi, forse, ha capito...

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 8 - La Ferrari è cresciuta, ma anche la Haas! E Kevin, da quando gli hanno dato il benservito, si è tolto di dosso la polvere e ha iniziato a pestare forte. Ottimo settimo!

OSCAR PIASTRI - VOTO 6,5 - Partiva 17° e al via non è stato in grado di approfittare del caos davanti a sé. Ha rimontato con pazienza, allungando il primo stint e finendo molto forte, ma forse si poteva fare di più.

SERGIO PEREZ - VOTO 4,5 - Giornata da dimenticare. Va lungo sulla casella in griglia e prende una penalità, poi per rimontare danneggia l'auto con Lawson. Alla fine non si ritira solo perché è in Messico.

NICO HULKENBERG - VOTO 7 - Ottima gara del tedesco che arriva comodo in zona punti.

PIERRE GASLY - VOTO 8 - Bravissimo sia in prova, sia oggi tenendo a distanza rivali più attrezzati.

LANCE STROLL - VOTO 6,5 - Buona prova, non lontano dai punti, era davanti ad Alonso a inizio gara.

FRANCO COLAPINTO - VOTO 7 - Continua l'ottima prima fase di carriera, oggi 12° battagliando.

ESTEBAN OCON - VOTO 6,5 - Il guaio è stato la qualifica. L'Alpine è in crescita e lui rimonta 6 posti.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6,5 - La Sauber su questa pista è meno peggio che altrove, lui batte Zhou

GUANYOU ZHOU - VOTO 6 - Discreta prestazione partendo ultimo, ma arriva davanti a due ''con danni''

LIAM LAWSON - VOTO 6 - Giornata di contatti con Perez e Colapinto, la sosta extra per danni lo arretra.

FERNANDO ALONSO - VOTO SV - 400° apparizione da dimenticare, si rompe il motore dopo 15 giri.

YUKI TSUNODA - VOTO SV - La sua gara finisce nella prima via di fuga, coinvolto in un contatto al via.

ALEXANDER ALBON - VOTO SV - Si tocca con Gasly e Tsunoda dopo il via e ha la peggio anche lui.

