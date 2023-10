GP Messico 2023: risultati prove libere

La trasferta della F1 nel continente americano prosegue con il GP Messico. L'appuntamento in programma sul circuito Hermanos Rodriguez è particolare per via dell'altitudine elevata: l'autodromo è situato a quasi 2.300 m di altezza e questo ha conseguenze sull'aerodinamica e sul funzionamento dei motori per via dell'aria rarefatta. Nel 2022 Max Verstappen ottenne la pole position con il tempo di 1:17.775, vincendo poi anche la gara.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/10/2023