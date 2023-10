Record di vittorie di Verstappen: Hamilton "scommette" che arriverà a 18 o 19 successi

Nonostante i miglioramenti della sua Mercedes nelle ultime gare, il supercampione inglese non alza l'asticella in vista del finale di campionato. Anzi: l'uomo da battere sarà comunque Max

Max Verstappen a Città del Messico ha centrato la vittoria numero 16 di una stagione dominata in lungo e in largo. Un nuovo record, che ha subito cancellato l’impressionante primato dello scorso campionato, in cui lo stesso pilota olandese aveva raccolto ben 15 successi. Nonostante la vittoria di entrambi i titoli sia già matematica da settimane, il pilota Red Bull non pare comunque intenzionato a mollare la presa visto che sul piatto c’è la possibilità di estendere ulteriormente il primato. E il primo a essersene convinto è proprio Lewis Hamilton, il pilota che nelle ultime gare più di tutti si è avvicinato alla leadership di Max.

F1 GP Messico 2023, Città del Messico: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

PARLA HAMILTON “Speriamo di essere vicini – ha spiegato il sette volte campione del mondo a RacingNews365 alla vigilia della trasferta verso il Brasile – ma se dovessi scommettere dei soldi, lo farei sul fatto che Max arriverà a 18 o 19 vittorie con quella macchina. Il passo mostrato in Messico ci dà un bel po’ di fiducia ma, allo stesso tempo, anche lo scorso anno era andata allo stesso modo. Eravamo tre decimi dietro in qualifica e poi ho finito secondo, ma lui comunque ha vinto. Quindi, in realtà stiamo solo ripetendo quanto fatto nel 2022, e dobbiamo davvero cambiare molto per il prossimo anno. In Bahrain all’inizio del campionato eravamo più lenti di un secondo e mezzo, quindi la chiave sarà assicurarsi che la cosa non si ripeta anche la prossima stagione”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/10/2023